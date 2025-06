Beatriz Álvarez: "El Barça ganaría todas las ligas mundiales de fútbol femenino"

Con la energía que le caracteriza, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, atiende a SPORT sin obviar ningún tema, por polémico que sea. Lo hace después de haber recibido el Premio Directiva en la gala Woman&Sport, un reconocimiento que evidencia los pasos que se han dado esta temporada, si bien la ambición sigue más presente que nunca a la hora de mirar al futuro.

Primero de todo, enhorabuena por el premio, ¿lo considera un reconocimiento a todo el trabajo que se está haciendo en estos años?

Lo primero, muchísimas gracias a Diario Sport y a Woman por este reconocimiento. Desde luego que es un privilegio estar viviendo la profesionalización del fútbol femenino desde el lugar que ocupo, liderando este proyecto porque llevo toda mi vida en él y creo que somos un poco el motor del resto del deporte femenino practicado en España. Por tanto, estoy agradecida y en parte también es una responsabilidad que me lo den.

Han crecido las audiencias, han crecido las asistencias a los estadios, pero yo quiero su valoración personal de lo que ha sido esta temporada para el fútbol femenino español.

Va creciendo. Es evidente que todavía, desde una perspectiva ambiciosa, creo que quedan muchos pasos por dar, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, toda la historia del fútbol femenino, dónde estábamos hace tres años, que no había una liga profesional, hemos conseguido grandes retos. Ser televisadas, generar ingresos comerciales, audiovisuales y el crecimiento en referentes femeninos es evidente. Ya hay muchas niñas y niños que reconocen a futbolistas por la calle a través de ese acuerdo con Panini, en el álbum de cromos y también en los eSports, en las galletas, en el juego de mesa... Creo que se están dando pasos de visibilidad importantes, aún quedando muchos pasos por dar, pero tenemos que estar satisfechos con el crecimiento.

Beatriz Álvarez, atendiendo a SPORT antes de la gala Woman&Sport / SPORT

Y dentro de esos pasos que dice que quedan, ¿dónde tenemos que hacer hincapié ahora? ¿Cuál es el siguiente gran objetivo?

Los dos grandes retos que tenemos ahora mismo en proyección son el crecimiento de audiencias y el crecimiento de asistencia. Es cierto que estamos bastante satisfechos con el crecimiento de audiencias porque este año hemos conseguido duplicar prácticamente las audiencias del año pasado, situándonos ya como el segundo deporte profesional más visto en España. Creo que eso, en el poco tiempo y recorrido que llevamos, es un mensaje muy potente para la sociedad. En el crecimiento de asistencia a los campos, aún habiendo crecido mucho desde la temporada que no era profesional a la actual, creo que todavía es nuestro gran debe y tenemos que seguir haciendo mucho hincapié y trabajando en el proyecto junto con los clubes para conseguir cada vez una mayor afluencia y una fidelización de los espectadores.

¿Cómo podemos conseguir esa fidelización y ese crecimiento en la asistencia?

Estamos trabajando con los clubes en la experiencia del fan en torno al día de partido. Lo hacemos con una empresa especializada en el sector que ha hecho además trabajo importante con grandes ligas a nivel mundial y estamos trabajando con cada uno de ellos porque cada uno de nuestros clubes tiene una casuística diferente. Tiene que ser un programa muy personalizado para adaptarlo a cada uno de ellos. También el campo, las instalaciones y las infraestructuras donde juegan son un factor importante para el crecimiento. Influye mucho en la asistencia a los partidos y por supuesto estamos trabajando en ese sentido, sobre todo de la mano de los clubes. Cada día estamos abriendo más estadios, empezamos en la 2022-2023 y este año se ha superado la treintena de veces que se han abierto grandes estadios, creo que eso consigue fidelizar a algunos nuevos espectadores y tenemos que seguir trabajando en esa comunidad del fútbol femenino para conseguir fidelizar a una masa.

¿Ayuda en todo este proceso la entrada del nuevo patrocinador a la Liga F?

Para nosotros ir de la mano de una marca como Moeve, una marca consolidada en el mercado que además está ahora mismo en un proceso de transformación también y que ha venido a patrocinar todo el fútbol. El fútbol para todos y para todas y sobre todo con el ojo puesto en el futuro, en las niñas, que para nosotros es muy importante. Creo que España cuenta con el mejor talento a nivel deportivo de futbolistas, con unas canteras que están, como vemos, con las selecciones en categorías inferiores ganando prácticamente todos los torneos y campeonatos. Que ellos pongan el foco en lo mismo que nosotros, que es ese futuro, las niñas y lo que viene detrás, creo que es muy importante y seguro que vamos a caminar con ellos de la mano y conseguir grandes objetivos.

¿Cómo están a día de hoy las relaciones institucionales con la RFEF, el CSD y LaLiga? ¿Siente un apoyo real?

Sí, creo que no soy sospechosa de no decir la verdad en este sentido, me ha tocado decir muchas veces que las relaciones institucionales no eran buenas con la federación que gestionaba Luis Rubiales, no eran buenas incluso en aquel primer momento con el Consejo Superior de Deportes que en algún momento se posicionó al lado de Luis, pero creo que esa etapa ya está cerrada. Pasé página absolutamente y lo cierto es que con el nuevo gestor de la federación, con Rafael Louzán, vamos de la mano. Creo que por primera vez ha abierto la puerta de la federación a los clubes, se les está escuchando, se han formado distintas mesas de trabajo y espero que en estos meses vayan saliendo muchas de las cosas que teníamos proyectadas y que dependen también de la federación.

Javier Tebas, presidente de LaLiga; Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F; y Maarten Wetselaar, CEO de Moeve. / ALBA PACHECO

¿Ve posible a corto plazo que todos los equipos tengan césped natural?

Es algo que va a ser de manera inminente porque además la semana pasada tuvimos una asamblea de clubes en donde se aprobó un reglamento de instalaciones con la obligatoriedad de que todos los equipos deben jugar en campo de hierba natural. No solo eso, sino que va a haber otros requisitos exigentes también. Ya toca dar esos pasos y hay un compromiso y una autoimposición por parte de los clubes que seguramente va a suponer un paso más adelante.

Respecto a otro de los temas que ha causado un poco de polémica, el tema del arbitraje. ¿Ve factible una mejora significativa de cara a la próxima temporada?

Es un tema que se ha puesto encima de la mesa y yo he sido muy crítica. No tanto con el nivel del arbitraje, que yo creo que al final como todo está mejorando y progresa adecuadamente, sino con la decisión de haber decidido en su momento que la Liga F fuera arbitrada únicamente por mujeres con independencia de su nivel. Efectivamente, tenemos árbitras de gran nivel, incluso tenemos a Marta, que este año arbitraba en la Liga Profesional masculina y poco a poco se va mejorando, pero no podemos permitirnos que una Liga Profesional sea arbitrada por personas que quizá no tengan el nivel para ello y que en fútbol masculino no estarían arbitrando. Es un poco la demanda de los clubes. Por otro lado, está encima de la mesa la posibilidad de incorporar lo que todo el mundo conoce por VAR, que no es exactamente igual que el VAR al que estamos acostumbrados en la Liga, se está mirando otro tipo de VAR, un video support que contribuiría a aminorar el error arbitral, pero evidentemente se adaptaría a la infraestructura y a las instalaciones que actualmente tienen los clubes.

¿Cuál sería la diferencia con el VAR que conocemos a día de hoy?

Ahora mismo es un proyecto que está a prueba por parte de FIFA. Le hemos solicitado la aprobación para que nos permita utilizarlo, porque se ha utilizado en algunas competiciones en Sudamérica pero todavía no está en fase de prueba, pero contribuiría permitiendo a los dos banquillos, a los dos equipos, consultas que con el propio tiro de cámara de las televisiones nos permitiría poder ver.

Comparándonos con otras ligas, ¿en qué punto está la Liga F?

Supongo que te estás refiriendo a fútbol femenino, porque si nos comparamos con el resto de deportes somos el motor y somos unas privilegiadas, pero también tiene que estar ahí la comparación. Huyo de compararme con el fútbol masculino y evidentemente con quien debemos compararnos es con otras ligas mundiales referentes como Estados Unidos o Inglaterra, que nos sacan muchos años de ventaja en el proyecto. Es cierto que a nivel social el modelo de deporte que hay en Estados Unidos es muy diferente al modelo de España, por tanto es muy difícil compararnos en según qué cosas, aunque evidentemente igual que yo digo que tenemos el mejor talento deportivo, considero que a nivel de marketing y comercial podemos importar muchas ideas y muchas cosas que allí ya están desarrolladas. Desde luego que Inglaterra quizás sea la que lleva más años trabajando en esa profesionalización, y ahí estamos ya reconociéndonos entre esas tres ligas más potentes a nivel mundial, con lo cual yo creo que, siendo nuestra tercera temporada, no habla mal del crecimiento.

Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Femenina, junto a Joan Vehils, director del Diario SPORT / Valentí Enrich

En este sentido, indudablemente hay que hablar de la figura del Barça, ¿qué le ha aportado y qué le sigue aportando a día de hoy?

El Barça es un referente, no solo en la Liga F, es un referente mundial. Siempre digo que el Barça ganaría todas las ligas mundiales de fútbol femenino, eso es una realidad y así lo demuestra. Es cierto que el otro día no pudimos ganar en Lisboa la final de la Champions, pero las finales se juegan y eso también pone en valor el trabajo y lo que cuesta a veces ganar las finales. Parece que como lo ganan todo ya es algo sencillo y no lo es, pero desde luego que es un referente con el trabajo que vienen haciendo y es un poco nuestro tractor, nuestra locomotora para ir trabajando con el resto de los clubes y que poco a poco vayan haciendo el camino que ellas ya han hecho.

¿Qué le pareció la final de la Champions?

Fue un partido que no hemos jugado bien, yo me pongo la chaqueta del club de mi liga, del Barça en este caso. No fue un buen partido, no salieron las cosas, no se tuvo el balón como en otros partidos, las sensaciones no fueron buenas en todo el partido y bueno, el rival era un rival de máxima calidad que hizo su fútbol y que aprovechó la ocasión o incluso podía haber aprovechado alguna otra que tuvo. Las finales no se juegan, se ganan y en este caso no le tocó al FC Barcelona, pero estoy segura que eso les hará repensar y rehacerse para el año que viene.

Curiosamente ha habido muchas críticas al Barça por ese partido, por el planteamiento... Algunas incluso de las protagonistas. ¿Cree que también ese espíritu autocrítico le viene bien al fútbol femenino?

Sí, desde luego. Pasó también en el partido contra el Real Madrid, en el Lluis Companys. Al margen del error arbitral, era impensable que incluso con errores arbitrales hace uno o dos años el Real Madrid le ganara, incluso el Levante que este año ha ganado al Barça, cuando iba segundo por la cola. Eso habla mucho del crecimiento también del resto de clubes, le viene bien al Barça para seguir creciendo, para seguir exigiéndose, para no acomodarse y porque al final es un club que tiene que ser mortal, eso hace más atractiva la competición.

Mirando al futuro, mirando al Europeo, ¿qué expectativas tiene?

Vamos como campeonas del mundo, eso también supone una presión, pero yo creo que si hemos conseguido ganar un Mundial en las circunstancias que había tanto internas como externas, a nivel mediático, como todo lo que había pasado con las 15 y con todo... Creo que ahora ya se ha conseguido unificar y que todas vayan a lo mismo y yo les deseo toda la suerte del mundo, trataré de estar ahí apoyándoles y ojalá nos llevemos ese europeo y consigamos otra medalla para España.

Le puedo preguntar por una favorita para el Balón de Oro, a falta del europeo...

Tenemos tantas buenas futbolistas... Al final, entre las grandes futbolistas siempre están Aitana y Alexia. Ojalá sea una que esté en Liga F, te diría. Me da igual que sea Alexia, que sea Aitana... Yo creo que Alexia después de la lesión ha sabido rehacerse, es muy difícil volver a estar al nivel que ha estado y desde luego que ella no solo es un referente dentro del campo, sino fuera del campo y para nosotros es muy potente su mensaje. En cualquier caso, cualquiera que sea la ganadora, siempre que sea una futbolista española y más que juegue en Liga F, estaré encantada.

Ya para terminar, un deseo a corto o medio plazo, de aquí cinco años, ¿qué le gustaría que hubiera cambiado?

Esperamos poder jugar en estadios, que podamos llenar en torno a 5.000, 6.000 espectadores, que hayamos conseguido consolidar un volumen de espectadores y de fidelizarlos lejos de la comparación con el fútbol masculino. Ojalá sea en los estadios de 35.000, pero la realidad a día de hoy es que si conseguimos que 5.000, 6.000 espectadores vayan al Jesús Navas, al Johan Cruyff, a Ipurúa, a Riazor y vayan al Heliodoro, creo que estaríamos en un lugar bueno.