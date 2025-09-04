Beatriz Álvarez: "El Barça empieza a ser mortal para el resto de equipos"

Tras la primera jornada de Liga F, solo cuatro equipos han logrado hacerse con los tres puntos, entre ellos el Barça, que goleó por 8 tantos a 0 al Alhama. Las de Pere Romeu son las claras favoritas para llevarse el campeonato, puesto que ya suman seis títulos consecutivos, diez en total. Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, habló de la hegemonía de las azulgranas en 'El Larguero' de la SER.

"Es bueno tener al FC Barcelona en la Liga F, partimos de esa base, pero empieza a ser mortal para el resto de equipos, algo que hace dos o tres años era impensable. Había una diferencia tan grande y tan brutal que el Barça podía permitirse cualquier cosa, hasta jugar mal y ganar de goleada", expresó Álvarez.

Además, añadió que "esto a día de hoy ya no se da. La temporada pasada fue la competición más igualada de la historia del fútbol femenino, hasta la penúltima jornada el Barça no fue campeón de liga, con el Real Madrid teniendo opciones. Hasta al final no se decidieron los descensos e incluso la plaza de la Champions y eso quiere decir que vamos igualando el nivel de cada uno".

En este sentido, cabe destacar que el curso pasado el Barcelona quedó líder de la tabla a ocho puntos del conjunto blanco. Asimismo, el Madrid logró su primera victoria en un clásico, aunque lo hicieron de forma polémica, puesto que le anularon un tanto a Jana Fernández que suponía el gol de la remontada de las azulgranas.

"Tenemos que seguir trabajando con el resto de clubes, creo que la competición, al ir profesionalizando estructuras ayuda también a esa igualdad. Tenemos que ir gestionándolo de esta manera y tener tiempo y paciencia", concluyó respecto a esta cuestión.

Los retos de la Liga F

Beatriz Álvarez también analizó los retos de la competición de cara al futuro próximo: "Toca dar un salto importante en el crecimiento en asistencia a los campos, donde hemos dado un paso importante como es la aprobación de un reglamento de instalaciones, que obliga a jugar todos los partidos en césped natural, un hecho que va a suponer la apertura de estadios".

Además, aportó un dato relevante: "Es importante destacar que cuando Liga F no existía, la temporada 2021-2022 abrieron seis estadios principales de grandes ciudades y este año hemos abierto 44. Esto hace fidelizar a un volumen de espectadores que tenemos que aspirar dentro de la competición en fútbol femenino".

"Por otro lado, también está la fidelidad. Estamos trabajando para dar visibilidad a la competición, en el modelo de intentar ganar audiencia. Este año hemos dado un paso importante, hemos crecido un 90% en audiencia respecto la temporada anterior. El sentido es ascendente y creo que esa es la dinámica y nosotros tenemos que intentar analizar este modelo. Seguir aportando visibilidad y seguir generando estos referentes", finalizó.