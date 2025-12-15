Beatriz Álvarez asiste a la Final del Campeonato Paulista en Brasil

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, asistió en Sao Paulo al partido de vuelta de la Final del Campeonato Paulista femenino, que enfrentó a Palmeiras y Corinthians, y que proclamó campeón al Palmeiras, tras imponerse en la eliminatoria por un global de 5-2, después de la victoria por 5-1 en el partido de ida y la derrota por 1-0 en el encuentro de vuelta.

La presencia de la presidenta de Liga F en este encuentro se enmarca en la agenda institucional desarrollada durante su viaje a Brasil y refleja la estrecha colaboración y sintonía existente entre Liga F y la Federación Paulista de Fútbol (FPF).

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F / Valentí Enrich / SPO

Beatriz Álvarez acompañó al presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, al vicepresidente Mauro Silva y a la directora de Fútbol Femenino de la FPF, Kin Saito, durante la ceremonia de entrega de premios celebrada tras el encuentro. Este gesto institucional subraya el reconocimiento mutuo entre ambas organizaciones y el compromiso compartido con el impulso del fútbol femenino.

Durante el acto, la presidenta tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con los dirigentes de ambos clubes, destacando especialmente el encuentro mantenido con la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, con quien abordó el crecimiento del fútbol femenino, el papel de los clubes en el desarrollo de la competición y los retos asociados a la profesionalización.

La asistencia de Beatriz Álvarez a la Final del Campeonato Paulista refuerza el valor del diálogo institucional y la cooperación internacional como elementos clave para el desarrollo del fútbol femenino. Liga F y la Federación Paulista continúan avanzando en una relación basada en el intercambio de experiencias, la colaboración estratégica y la construcción de sinergias que contribuyan al crecimiento sostenible de las competiciones femeninas.

Este encuentro pone de manifiesto la vocación internacional de Liga F y su compromiso con el fortalecimiento de alianzas con entidades y clubes de referencia, en un contexto de expansión global del fútbol femenino.

Palmeiras celebrando el Paulista ganado / Paulistao Feminino X

Beatriz Álvarez mantiene un encuentro institucional en el Consulado de España en Sao Paulo

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, realizó una visita institucional al Consulado General de España en Sao Paulo, donde fue recibida por el cónsul general, Pablo Montesinos-Espartero, en el marco de su agenda oficial con motivo de su desplazamiento a Brasil.

El encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y colaboración institucional, y permitió compartir impresiones sobre la proyección internacional del fútbol femenino español, así como el papel de Liga F como organizador de la competición profesional femenina en España y su creciente reconocimiento en el ámbito internacional.

Durante la reunión, Beatriz Álvarez expuso al cónsul general el proceso de creación y consolidación de Liga F, sus líneas estratégicas y el impacto que la profesionalización ha tenido en el desarrollo del fútbol femenino español. Asimismo, se abordó la importancia del deporte femenino como herramienta de proyección de la marca España, así como su capacidad para generar vínculos institucionales y culturales entre países.

El encuentro se enmarca dentro de la voluntad de Liga F de reforzar su presencia internacional, establecer relaciones institucionales estables y contribuir al posicionamiento del fútbol femenino español en foros y mercados estratégicos.

La visita al Consulado General de España forma parte de la agenda institucional que Beatriz Álvarez está desarrollando en Sao Paulo, que incluye su participación en el Congreso de Fútbol Femenino organizado por la Federación Paulista de Fútbol, así como la asistencia a la Final del campeonato paulista entre Palmeiras y Corinthians.