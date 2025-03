Bea Álvarez habla en SPORT sobre el nivel del arbitraje tras el clásico

La primera derrota del Barça en el clásico sigue dando que hablar. El gol mal anulado a Jana Fernàndez demostró, una vez más, el bajo nivel arbitral del que dispone la Liga F. Algo que tiene presente su Presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, que este lunes ha estado en la redacción del Diario SPORT para repasar la actualidad deportiva e institucional del fútbol femenino español.

"Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral, no es algo del partido de ayer. Por impacto, un Barça - Madrid es mucho más visible, pero esta es la tónica general y no tiene que ver con errores humanos, sino con el nivel del arbitraje en Liga F" ha comentado Álvarez Mesa, presente el domingo en Montjuic, que también ha denunciado un "boicot" en años anteriores por parte de la Real Federación Española de Fútbol liderada por Luis Rubiales.

La mejora arbitral la principal prioridad

Admitiendo que ahora, con Rafael Louzán a la cabeza, las relaciones han mejorado ostensiblemente, la Presidenta de la Liga F ha explicado que en las reuniones celebradas los clubes han puesto sobre la mesa dos prioridades: "La demanda, aparte de la implementación del VAR, es crear una bolsa de arbitraje con nivel. Que no sea una cuestión de género, sino de capacitación".

La máxima mandataria del fútbol femenino, además, ha sido crítica con la manera en como las árbitras llegaron a la Liga F: "La RFEF promovió el arbitraje femenino y creo que es un error promoverlo en la élite, se debe hacer en la base. Pero no impulsando árbitras que no deberían estar arbitrando en una liga profesional. Nosotros debemos tener un valor como Liga y no ayuda al producto que tengamos árbitras de un nivel de 3ª RFEF o de categoría similar".

El VAR va a llegar, la pregunta es cómo

Los clubes piden la llegada del videoarbitraje. Bea Álvarez sabe que va a llegar a la competición, pero que también debe adaptarse a las capacidades que tiene la Liga: "Ha habido una reunión previa de todos los clubes con CTA y se ha puesto encima de la mesa la implementación de un VAR. Habrá que ver qué tipo de VAR podemos asumir económicamente, que ayude y contribuya en una mejora en el resultado de decisiones arbitrales".

Por otro lado, esta implementación de VAR puede llevar su tiempo ya que Álvarez Mesa ha explicado en SPORT que todas las partes implicadas deben poder adaptarse: "Los clubes deben hacer una inversión en infraestructuras previa, las árbitras deben hacer una formación previa para adaptarse a la situación y todo esto requiere unos tiempos, preparación e inversión importante".

Patrocinadores, la RFEF, la "fuga de talentos", otros temas capitales

La actualidad obligaba a hablar de lo sucedido en el clásico a nivel arbitral, pero Bea Álvarez Mesa ha tocado todos los temas que están a la orden del día con la Liga F. La Presidenta ha sido positiva respecto a un nuevo title sponsor de la competición, tras la debacle con Finetwork hace dos temporadas y que ha perjudicado económicamente a la competición.

Además, también ha valorado negativamente el trabajo con la RFEF de Rubiales, alabando el ente federativo de Louzán. Por último, ha negado considerar que haya una mal llamada "fuga de talentos" de la Liga F a otras competiciones más potentes económicamente, como la liga inglesa o la estadounidense. Todo ello se podrá leer muy pronto en SPORT.