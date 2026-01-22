Barcelona - Real Madrid: horario, dónde ver y alineaciones probables de la final de la Supercopa de España

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este sábado en la gran final de la Supercopa de España, que se disputará en el Skyfi Castalia de Castellón. El Clásico volverá a decidir un título, en una reedición de la final de la pasada temporada y en el segundo duelo entre ambos equipos en lo que va de curso, tras el triunfo azulgrana en Liga (4-0, doblete de Pajor y goles de Aitana y Sydney).

El Barça llega a la final como vigente campeón y con la opción de conquistar su sexto título de Supercopa, lo que supondría además el quinto consecutivo. El conjunto azulgrana ha levantado el trofeo en todas las ediciones disputadas salvo la de 2021, cuando cayó en semifinales ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. En esta edición, el equipo de Pere Romeu selló su billete para la final tras imponerse por 3-1 al Athletic Club en semifinales, con goles de Ona Batlle, Irene Paredes y Ewa Pajor.

El Real Madrid, por su parte, buscará el primer título de su historia y romper la hegemonía azulgrana en el fútbol nacional. El conjunto blanco alcanzó la final tras superar con claridad al Atlético de Madrid (3-1) y afronta el Clásico con el reto de vencer al Barça por segunda vez desde su creación. Hasta la fecha, el balance de enfrentamientos en la Supercopa es claramente favorable al conjunto azulgrana, con 19 victorias para las culés por 1 de las blancas.

En el apartado de novedades, el Barça ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas. Salma Paralluelo y Patri Guijarro ya han sumado minutos tras sus respectivas recuperaciones, mientras que Laia Aleixandri ha vuelto a entrenar tras superar una lesión en el sóleo y podría entrar en la convocatoria. La única baja segura es Aitana Bonmatí, a la espera también de la resolución del recurso presentado por la roja a Kika Nazareth en semifinales. El Real Madrid llega con las conocidas ausencias de Teresa, Antonia y Frohms, que continúan de baja de larga duración, mientras que Keukelaar tampoco ha podido participar recientemente por problemas de espalda.

Horario y dónde ver la final de la Supercopa entre Barcelona y Real Madrid

La final de la Supercopa de España Femenina 2026, que enfrentará al Real Madrid contra el ganador de la eliminatoria entre Barça y Athletic Club, se celebrará el sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas (CET). El partido por el título, igual que las dos semifinales que le han precedido, se disputará en el Estadio SkyFi Castalia, feudo del Castellón con capacidad para 15.500 espectadores.

En España, la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3. Desde SPORT , te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Vicky López, Alexia; Graham, Pajor, Pina

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Dabritz, Weir; Caicedo, Alba Redondo, Athenea