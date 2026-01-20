Barcelona - Athletic Club: horario, dónde ver y alineaciones probables de la semifinal de la Supercopa de España

Castalia vuelve a vestirse de gala para la segunda semifinal de la Supercopa. El FC Barcelona y el Athletic Club se citan este miércoles en Castellón con un billete para la gran final del sábado y con el primer título en juego de la temporada como telón de fondo. No es un partido más: es un cruce a todo o nada, de esos en los que el margen de error se reduce al mínimo y el contexto lo cambia todo.

El Barça llega con la ambición intacta y un objetivo claro: levantar su quinta Supercopa consecutiva. Las azulgranas han ganado todas las ediciones disputadas salvo la de 2021, cuando cayeron en semifinales ante el Atlético en los penaltis, y afrontan una nueva final four como lo que son, el equipo a batir. “Es un partido en el que el mínimo error te puede condenar”, advirtió Pere Romeu, consciente de que los antecedentes pesan poco cuando todo se decide en 90 minutos. “Estamos acostumbradas a jugar partidos de vida o muerte y tenemos muy claro el partido que queremos hacer”.

El escenario también suma. Castalia acoge la Supercopa después de que se descartara definitivamente la opción de Miami tras la negativa del Real Madrid, y el barcelonismo no estará solo. “Al ser en Castellón habrá bastante culé en la zona, es un sitio cercano y es algo positivo para nosotras”, apuntó Irene Paredes, poniendo en valor un factor ambiental que puede inclinar detalles en una semifinal tan ajustada.

Enfrente aparece un Athletic Club que se estrena en la competición con la ilusión intacta y sin nada que perder. El conjunto vasco se ganó su plaza tras finalizar cuarto la pasada temporada en la Liga F y llega a Castellón como un premio al crecimiento del proyecto. “Queremos pasar a la final, pero somos conscientes de contra quién jugamos”, reconoció su entrenador, Javier Lerga, que no escondió la admiración por el rival. “El Barcelona es el mejor de la Liga, de Europa y probablemente del mundo. Es un referente y marca el camino”.

Dos partidos marcados

La historia reciente es claramente azulgrana, con todos los precedentes favorables al Barça, incluido el contundente 1-8 de la segunda jornada de Liga en San Mamés, el pasado 7 de septiembre. Un resultado que todavía escuece en Bilbao. “Dolió mucho, y encima en tu estadio”, confesó Ane Azkona, capitana del Athletic. “Hay ganas de revancha. El fútbol siempre te da otra oportunidad y ahora el equipo es diferente, más reconocible y con más intensidad”.

Y no le falta razón. El Athletic ha ido de menos a más durante la temporada, encadenó una larga racha sin perder y hace apenas unos días derrotó al Real Madrid en Valdebebas, un partido que en el cuerpo técnico azulgrana han analizado con atención. “Nos da pistas de lo que pueden hacer según el resultado”, explicó Romeu, que también puso en valor la confianza depositada en el nuevo proyecto. “El fútbol no es un deporte de dos o tres partidos; cuando se confía en un entrenador y en una idea, el equipo acaba demostrando el nivel y el momento en el que está”.

Irene Paredes y Pere Romeu en rueda de prensa / Gorka Urresola (SPORT)

Más minutos para Patri y la mentalidad del vestuario

En el apartado deportivo, el Barça llega con alguna ausencia importante. Pere Romeu no podrá contar con Laia Aleixandri y tampoco con Aitana, mientras que la gran incógnita es Patri Guijarro, que reapareció tras tres meses fuera y podría tener minutos. “Es una jugadora fundamental, pero la necesitamos bien a medio y largo plazo”, explicó el técnico. El Athletic, por su parte, tampoco estará al completo, con varias bajas (Nanclares, Amezaga, Oguiza y Schulze), que obligarán a Lerga a ajustar su once.

Con todo, la consigna en el vestuario azulgrana es clara: no mirar más allá. “La preocupación ahora mismo es el Athletic Club, es el rival que tenemos delante”, insistió Irene Paredes. Paso a paso, sin pensar aún en la final del sábado. Porque antes, en Castalia, espera una semifinal que promete fútbol y esa electricidad especial que solo tienen los partidos que no permiten segundas oportunidades

Horario y dónde ver la semifinal entre Barcelona y Athletic Club

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club, correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España, se disputará este miércoles, 21 de enero, a partir de las 19:00h en estadio Skyfi Castalia de Castellón.

La semifinal podrá verse en Teledeporte y por su página web, RTVE Play. En Catalunya también lo dará TV3. Y puedes seguir toda la información relativa al partido en directo a través de la web de SPORT.

Alineaciones probables de la semifinal

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Vicky López, Alexia; Graham, Pajor, Pina

Athletic Club: Olatz; Elexpuru, Arana, Zaldivar; Zubieta, Valero, Gurtubay; Agote, Azkona, Ortega