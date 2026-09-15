El Barça gana peso en Liga F con su entrada en la Comisión Delegada

La nueva temporada de Liga F arrancó este lunes en Madrid con una puesta de largo que reunió a una amplia representación de clubes, instituciones, patrocinadores y organismos públicos. La gala sirvió para presentar las líneas maestras y los grandes retos del curso 2026/27, con la generación de nuevos recursos, el fortalecimiento de las estructuras de los clubes y una mayor visibilidad de la competición entre sus principales objetivos.

Un día después, Liga F ha trasladado el protagonismo a sus órganos de gobierno con la celebración este martes al mediodía de una Asamblea que incluía una votación clave para su estructura interna.

El FC Barcelona formará parte por primera vez de la Comisión Delegada, según ha podido saber SPORT, después de la elección celebrada este mediodía en la capital.

La renovación deja una nueva fotografía en este órgano. Entran el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés, mientras que Real Madrid y Athletic Club salen de la Comisión Delegada. A ellos se suma la representación del Tenerife como club independiente.

El Barça gana peso dentro de Liga F

La entrada del Barça supone una novedad importante dentro de la estructura de Liga F, ya que le permitirá estar más cerca del proceso de toma de decisiones y ganar capacidad de influencia en cuestiones estratégicas relacionadas con el futuro de la competición.

El movimiento refuerza así el peso institucional del Barça dentro de Liga F y consolida todavía más su posición de referencia en el fútbol femenino español.

Real Madrid y Athletic Club, fuera

Uno de los principales cambios de la nueva composición es la salida de Real Madrid y Athletic Club, que no han sido escogidos pierden representación institucional ya que dejan de formar parte de la Comisión Delegada. Ambas entidades que en los últimos meses habían mostrado sus reticencias al acuerdo alcanzado entre Liga F y Pau Gasol.

La composición electa supone, por tanto, un cambio relevante en el equilibrio interno de la nueva etapa.

El reglamento electoral establece un plazo de tres días desde la fecha de la elección para que los candidatos no elegidos puedan presentar recurso contra la proclamación de resultados.