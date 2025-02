El Barça tiene plan B

Arranca un mes clave con partidos importantes de Liga F, con las semifinales de la Copa de la Reina y los cuartos de final de la Champions y el parón de este mes de febrero no ha ayudado a tranquilizar a los aficionados del FC Barcelona Femenino con lo que a las lesiones se refiere.

Las bajas azulgranas han ido en aumento y se han concentrado especialmente en el centro del campo. Sin embargo, hay dos motivos para estar tranquilos.

Sin bajas de larga duración

Ninguna de las jugadoras lesionadas tiene previsto permanecer en la enfermería mucho tiempo.

Patri Guijarro sufrió a finales de enero una lesión en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo y el tiempo de recuperación que calcularon los servicios médicos era de 3 semanas. De esta forma, si todo evoluciona sobre lo previsto la mallorquina debería reincorporarse al trabajo de grupo tras este parón de selecciones.

Alexia Putellas sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento del sábado 8 de febrero. El parte médico del Barça anunciaba un tiempo de baja de 3 semanas, por lo que la capitana azulgrana debería estar prácticamente recuperada para afrontar el "tourmalet" del mes de marzo.

Alternativas en el centro del campo

El traspaso de Keira Walsh al Chelsea dejó una alternativa menos en el centro del campo. Y aunque la lesión de Patri Guijarro fue un revés, acompañada de la de Alexia Putellas, el Barça está preparado lleno de alternativas para hacer frente, con y sin ellas, al momento más clave de la temporada.

Patricia Guijarro es, sin duda, la primera opción en la posición de pivote. Otra opción natural, aunque últimamente esté ocupando la posición de central, es la de Ingrid Engen. La noruega abandonó la concentración con Noruega con molestias en el bíceps femoral. Sin embargo, el silencio del Barça, parece indicar que la lesión no ha ido a más y que el equipo espera recuperar pronto a la jugadora.

No obstante no es la única opción para el pivote en caso de que la dolencia no la permitiera llegar, por ejemplo, al próximo partido del domingo 2 de marzo ante el Éibar.

Sydney Schertenleib

Sydney Schertenleib a pesar de tener un perfil ofensivo, como nos demostró con el gol que marcó ante el Madrid CFF, tiene experiencia y es la tercera opción en el pivote. La internacional suiza fue la autora del gol de su país frente a Noruega en el pasado parón y fue candidata al Golden Girl que finalmente se llevó Vicky López. Ha entrado en la convocatoria con el primer equipo en 13 ocasiones debutando el 2 de noviembre y ha disputado un total de 100 minutos.

Vicky López

En la posición de interior, ante la baja de Alexia Putellas, la primera Golden Girl española de la historia es y ha sido una opción a lo largo de la temporada. La internacional acabó el año con nueve goles y cuatro asistencias en 23 partidos de liga y en su posición natural se desenvuelve a la perfección siendo una de las grandes promesas de nuestro fútbol.

Kika Nazareth

Es la siguiente opción en la posición de volante. Aunque acostumbra a jugar de delantera también se puede situar de interior para ayudar al equipo, posiciones que, de hecho, alternaba en su etapa en el Benfica. La portuguesa se retiró lesionada del partido de Nations League entre Portugal e Inglaterra, tras marcar el gol del empate. Tras su regreso a Barcelona, el club comunicó que Kika sufre una elongación muscular en el aductor derecho y estará 10 días de baja, lo que emplaza su posible regreso alrededor del 8 de marzo, perdiéndose el partido de Liga F frente el Éibar y la ida de semifinales de Copa de la Reina frente al Real Madrid. Esta temporada ha participado en 26 partidos aportando 5 goles y 6 asistencias a equipo.

Claudia Pina

La canterana ha demostrado a lo largo de los años su versatilidad. La hemos visto de delantera, especialmente esta temporada tras la salida de Mariona Caldentey del equipo y la lesión de Salma Paralluelo. Sin embargo, Pina también tiene experiencia ocupando las posiciones más ofensivas del centro del campo según las necesidades del equipo. Ha participado en 22 partidos esta temporada en los que suma 9 goles y 3 asistencias.

Alba Caño

En el filial Pere Romeu también cuenta con alternativas de garantías. La perla de la cantera tiene ficha con el Barça B pero está en dinámica del primer equipo. Ha disputado a las órdenes de Romeu 89 minutos repartidos en 4 partidos en los que ha repartido una asistencia. Es otra opción en caso de necesidad en la posición de interior.

A pesar de las bajas y la preocupación por llegar en buena forma al momento más decisivo de la temporada las opciones del cuerpo técnico del Barça femenino son numerosas y de calidad para hacer frente a las adversidades que puedan llegar en forma de lesión desde ahora hasta el final de una temporada en la que vuelven a aspirar a todo.