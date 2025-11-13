El Barça Femenino también pisó el nuevo Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou recibió una visita muy especial este jueves. Las jugadoras del Barça Femenino, junto con Pere Romeu y todo el staff, comprobaron de primera mano cómo avanza el proceso de remodelación del Estadi, acompañadas por el directivo responsable del fútbol femenino Xavi Puig.

Era la primera visita de Alexia, Aitana y compañía al nuevo estadio y pudieron pasear por zonas espacialmente significativas como el palco o el área de vestuarios, incluido el que será para uso exclusivo del Barça Femenino; con esta inmersión, las azulgranas han podido sentir en su propia piel lo que será volver al Spotify Camp Nou. El recorrido acabó con la imprescindible foto de familia sobre el verde.

El Barça Femenino hizo un recorrido por el interior del Estadi y les explicaron los detalles de la nueva instalación / FCB

La visita quedó enmarcada en una semana muy especial porque el Barça femenino regresará al que está siendo la casa provisional del primer equipo masculino, el Estadi Olímpic Lluís Companys, para medirse en el clásico de la Liga F al Real Madrid el sábado 15 de noviembre (16.00 h).

Será para ellas el tercer Barça-Real Madrid en Montjuïc, pues ya es sabido que la montaña mágica acoge a las azulgranas en los grandes partidos de la Liga F y de la Champions. Por supuesto, por una simple capacidad de aforo, aunque las asistencias de 'gent blaugrana' suelen ser espectaculares, quedan lejos del récord histórico conseguido en el 'viejo Camp Nou' en marzo de 2022, en la vuelta de cuartos de final de la UWCL también el conjunto merengue. Esto disparó la expectación hasta convertir el encuentro en un hito histórico al batir el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino hasta ese momento, con un total de 91.553 personas en el Estadi.

Pere Romeu y sus jugadoras durante la visita al Spotify Camp Nou / FCB

El Estadi Olímpic no llega a las magnitudes del coliseo blaugrana pero aun así Pere Romeu y sus jugadoras esperan volver a conseguir una asistencia histórica el sábado en esta nueva edición del clásico Barça-Real Madrid.

El club ha puesto de su parte todos los medios que ha podido: habrá aplaudidores en las puertas a disposición de los aficionados para animar con más ganas durante todo el partido; y se han organizado actividades especiales de animación a ritmo de DJ y juegos en la grada, así como la actuación de Els Catarres durante el descanso.