El Barça conocerá hoy sus primeros rivales rumbo a la cuarta Champions

En menos de tres semanas, el FC Barcelona pondrá rumbo hacia la que podría ser su cuarta Women’s Champions League. Después de caer ante el Arsenal en la final de Lisboa, el conjunto de Pere Romeu vuelve a soñar con conquistar la máxima gloria continental. Las de Pere Romeu dominan la Liga F con puño de hierro, pero la exigencia siempre es ganar todos los títulos. El Barça ha sufrido algunas bajas este verano, pero las catalanas parten como favoritas en el sorteo que se celebrará este viernes 19 de septiembre a las 12.00 horas en Nyon.

Esta edición de la Liga de Campeones supondrá una revolución en su sistema de competición, ya que se equiparará a la categoría masculina. Después de un año de gracia, las mujeres jugarán una primera fase de liga, aunque adaptada a los 18 equipos participantes, dos más que en la última edición. Este será el cambio principal respecto a la Champions masculina, puesto que cada equipo jugará seis partidos, los mismos que antes, pero contra seis rivales distintos.

De cara al sorteo, los 18 clubes se repartirán en tres bombos de seis equipos, ordenados según sus coeficientes UEFA, que se establecen al comienzo de la temporada. Partiendo de ahí, se sacará una bola al azar y, a continuación, un software automatizado seleccionará aleatoriamente seis oponentes para este equipo, dos de cada bombo. De este modo, los aficionados podrán disfrutar de enfrentamientos mucho más interesantes y competitivos que en la fase de grupos del formato anterior, dado que se producirán cruces entre los gigantes europeos. A la par, se determinará, para cada oponente, si se juega en casa o a domicilio.

Los condicionantes del sorteo

Más allá de que cada equipo puede jugar contra un máximo de dos rivales de una misma federación, el principal condicionante del sorteo que afectará al Barça es que los clubes de la misma federación no podrán enfrentarse entre sí. Por lo tanto, las azulgranas no se verán las caras con Real Madrid, que logró la clasificación después de superar al Eintracht de Frankfurt en la ronda previa.

Así pues, los cinco rivales más potentes con los que el Barça se podría enfrentar son el Arsenal, cabeza de serie del Bombo 1 al ser el campeón de la Champions, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern de Múnich y Wolfsburg. Del Bombo 2, en el que se encuentra el Real Madrid y el Atlético de Madrid, los posibles oponentes son Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Roma. Los otros contrincantes de categoría menor categoría serán St. Pölten, Twente, Manchester United, el Vålerenga Fotball Damer noruego, el Oud-Heverlee Leuven y el Paris FC.

La puntuación obtenida por todos estos equipos se acumulará en una única tabla general. Al finalizar esta fase de liga, tan solo los cuatro primeros clasificados accederán de forma directa a los cuartos de final. Por su parte, los equipos situados entre las posiciones quinta y duodécima disputarán una eliminatoria de play-in a doble partido, cuyo resultado servirá para definir a los cruces en el cuadro de los cuartos de final.