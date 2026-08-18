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El Badalona Women se viste de Mediterráneo

El club presenta sus nuevas equipaciones para la temporada 2026/27, inspiradas en la ciudad y la costa mediterránea

Las equipaciones del Badalona Women para la temporada 2026/27

Las equipaciones del Badalona Women para la temporada 2026/27 / Badalona Women

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Maria Tikas

Maria Tikas

El Badalona Women ya tiene nuevas pieles para una temporada especialmente significativa. El club ha presentado este martes sus dos equipaciones oficiales para el curso 2026/27, el primero en el que el equipo jugará como local en Badalona.

Las nuevas camisetas buscan representar la identidad de la ciudad y su vínculo con el Mediterráneo a través de la luz, el color y el movimiento de la costa. La primera equipación combina el blanco con pinceladas de azul celeste, mientras que la segunda apuesta por el azul marino e incorpora unas ondas que representan el movimiento del mar.

"Es un proyecto muy especial porque es la primera temporada del club jugando en Badalona", explica el club, que ha querido llevar la ciudad y el Mediterráneo "directamente a nuestra nueva piel".

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Las dos equipaciones se presentarán oficialmente mañana, en una temporada en la que el Badalona Women estrenará también nueva etapa jugando ante su afición en la ciudad.

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