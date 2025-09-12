As Celtas, a por otros tres puntos en casa

A Madroa vuelve a ejercer de anfitrión en la segunda jornada de 2ª Federación. El Atlético de Madrid C, que ya competía en esta categoría la pasada campaña, visita a As Celtas (16:00 horas, arbitraje de Eduardo Rivera) en partido que podrá seguirse no solo in situ sino también por “streaming” a través de la plataforma GS360, en la que el conjunto céltico lleva marcando diferencias desde la campaña anterior, al ofrecer todos sus partidos para la mejor promoción de su imagen.

Las de Vicky Vázquez, que han comenzado la liga sumando los tres puntos, desean continuar esa dinámica contra un rival con una enorme estructura para el fútbol femenino.

El filial colchonero acabó en una discreta décima posición en la tabla (sobre dieciséis equipos) el ejercicio pasado, pero su labor real es forjar jugadoras para las divisiones superiores. Mantiene a su goleadora de la campaña pasada, Zaira Diestro (9 tantos, 1 de penalti) y su prurito de ser el rey de empate: nueve tablas la campaña 24/25 y 1-1 en la primera jornada de la 25/26 siete días atrás frente al equipo B de la Real Sociedad.

En segunda posición

Después de la primera jornada, las de Vicky Vázquez figuran en la segunda posición de una clasificación con catorce formaciones, toda vez que los resultados iniciales fueron muy apretados. Seis equipos figuran con tres puntos, liderados por el Racing de Santander y con Dépor B, Athletic B, Burgos y Sporting de Gijón tras la segunda plaza céltica.

El Celta espera otra excelente entrada en A Madroa para que el inicio liguero de las celestes continúe inmaculado.