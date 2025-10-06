As Celtas Sporting y Lóstrego ganan con solvencia

As Celtas Sporting van a goleada por partido para apuntalar su incontestable liderato en solitario del grupo 1 de 3ª Federación de fútbol. Las de David Ferreiro se impusieron al recién ascendido Domaio por 6-0, con tantos de Sara Couso (2), que abrió el marcador a los 24 minutos, Lía Lorenzo, Candela Rodríguez, Claudia Brianso y Ale da Silva.

El Lóstrego sigue sin encajar un gol en contra y estrenó las redes del Novo Mirador de Beade a costa del Victoria FC santiagués (3-0).

La otra cara de la moneda, para el joven Sárdoma. Segunda derrota consecutiva (3-0), esta vez en A Coruña ante el Orzán, y tres partidos sin hacer un gol.

Vía: Faro de Vigo