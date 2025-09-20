As Celtas, a por el pleno en León

Tercera jornada para As Celtas y primera como visitante. El equipo que entrena Vicky Vázquez se mide este sábado al Olímpico en León (17:00 horas, arbitraje de Alejandro Fernández) con doble retransmisión. Está asegurada por la televisión local 987TV en Youtube y por la propia cámara céltica a través de GS360.

Para las viguesas, segundas clasificadas e invictas al igual que el líder provisional, Racing de Santander, y el Athletic Club B, tercero, el partido es un examen interesante ante un rival que empezó perdiendo en casa (0-1) frente al Sporting de Gijón y que luego recuperó los puntos en Burgos (1-2), con la ex sardomista Andrea Albiol haciendo el primer gol leonés en la categoría a la que, como el Celta, subió este verano.

En el cuadro leonés juegan dos conocidas del Celta: la delantera Albiol y la central Aida Samper, que tan gran rendimiento ofreció en As Relfas durante dos años. Son dos de los ocho fichajes del Olímpico, que ha renovado en el banquillo a Víctor Santos, Vitolo.

En los duelos de las celestes contra el Olímpico la pasada campaña, convincente y demoledora goleada viguesa en el campo del Olímpico (0-4) y apretado triunfo en A Madroa (3-2).

Un estreno y un derbi

La nueva 3ª Federación, con el grupo 1 exclusivamente gallego, comienza este fin de semana. Catorce equipos (dos menos que en el formato anterior) competirán por el ascenso, con tres equipos de Vigo (Sárdoma CF, Lóstrego CF y As Celtas B) tras la salida de La Tormenta de Gondomar para convertir el Novo Mirador de Beade en su fortín.

A Madroa abre las hostilidades con el B céltico recibiendo este sábado (16:00 horas, Darío Costas) a la SD Orzán, el equipo que en 2016 cedió su plaza en competición estatal al Deportivo y que ahora ha entrado en la cuarta categoría nacional.

Con David Ferreiro al frente, el conjunto celeste es uno de los principales favoritos al ascenso. Con licencia B figuran Adriana Alonso, Jimena Oubiña, Carla Zamora, Candela Rodríguez, Alejandra da Silva (Lóstrego), Celia Fontecha o “Luchi” Fernández (Sárdoma). Aunque Vicky Vázquez convocará a algunas para el primer equipo, ningún otro rival puede disponer de semejante potencial. El partido no será ofrecido por “streaming”, pero la intención es, cuando no coincidan en horario con el Celta A, ofrecer también al B celeste.

Y este domingo (16:30, Amado Alonso), el quinto duelo entre Lóstrego y Sárdoma CF en la división, aunque el primero para aquel como equipo vigués en su nuevo santuario: el Novo Mirador.

Vía: Faro de Vigo