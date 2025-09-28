As Celtas, líderes en solitario

El Real Club Celta es el nuevo líder, y en solitario, del grupo 1 de Segunda Federación tras su nuevo triunfo (cuatro de cuatro) y el pinchazo del Racing cántabro (2-2).

La victoria, holgada, costó más de lo que el marcador refleja porque en los primeros minutos las vascas tuvieron dos ocasiones, una en el cuarto minuto, que se fue fuera por poco, y un gol anulado por posición antirreglamentaria en el noveno minuto. Entremedias, Noela, veloz, tuvo una clara ocasión para marcar, pero su disparo, tras superar a su par, chutó ligeramente desviado (minuto 7).

No, no fue un rival fácil el de Ander Ojanguren. Un centro visitante que se paseó por el área (min. 13) y un disparo de zurda de Thais, blocado por Sol (min. 23), eran nuevos avisos. As Celtas, mientras, a lo suyo: metiendo miedo a su oponente por el carril derecho, con una excelente punta de velocidad de Noela. Un pase largo de Nara para la de Sigüeiro acabó con la delantera enloqueciendo a las dos zagueras bilbaínas que habían acudido a tapar su carrera y con su disparo fuera.

Toubes a la media vuelta, Aitana de falta directa… As Celtas se acercaba al gol, y éste llegó gracias a la presión, porque Cuquejo obligó a una mala devolución forzando un saque de esquina, y a la eficacia a balón parado. Nara lo botaba raso, en jugada ensayada hacia el primer palo, y la coruñesa se adelantaba a la zaga saliendo desde el segundo palo para resolver, también de golpeo raso.

El Athletic quiso empatar. Un centro al cuarto minuto de juego de la segunda mitad acabó en testarazo inapelable, anulado por fuera de juego. Esta anulación sí fue acogida por las rojiblancas con ciertas protestas. Lo que son las cosas. Luego, un error en el pase de Eguía permitió a Toubes recuperar el cuero, el balón llegó a Aitana para que su centro fuese tocado de zurda por Noela, inalcanzable para la portera visitante.

En otro saque de esquina, “Muñi” aniquilaba con un cabezazo impecable al Athletic B. Su capacidad para imponerse a las defensas rivales a balón parado está al alcance de pocas jugadoras en este campeonato.

La próxima jornada, las de Vicky Vázquez pasarán la prueba del algodón. En los Campos de Sport de El Astillero, el Racing, segundo (10 puntos, también invicto), recibirá a las célticas, ya líderes en solitario.

3-1 As Celtas-Athletic B As Celtas: Sol Moreno; Celia Fontecha (Sara Debén, min. 63), Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa, Nara Fernández (Tati Barcia, min. 63), Estela Castro, Aitana Sánchez (María Nogueira, min. 55), Nerea Cuquejo (Tati Cruz, min. 63), Ana Toubes y Noela Sánchez (“Luchi” Fernández, min. 78). Athletic B: Elene Aldekoa; Leire Eguía (Haizea Arechavala, min. 67), Irati Alfaro, Laida Balerdi, Thais Pargaray (Ainhize Redondo, min. 67), Mara Gandiaga (Ane Bordagaray, min. 67), Daniela Hormaechea, Izaro Torrontegui, Oiahana Aguirregomezcorta (Iraia Fernández, min. 67), Irati Martín y Nagore Lekue (Carla Fernández, min. 55). Goles: 1-0 (min. 41), Cuquejo. 2-0 (min. 55), Noela. 3-0 (min. 71), “Muñi”. 3-1 (min. 80), Iraia.

Vía: Faro de Vigo