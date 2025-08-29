Arranca Liga F Moeve 2025/26 con el fútbol femenino en pleno crecimiento

La temporada 2025/26 de Liga F Moeve da comienzo este fin de semana con Moeve como protagonista de la competición, que llevará su nombre como title sponsor durante su primera temporada completa. Una nueva etapa, fruto del acuerdo global entre Moeve, Liga F y LALIGA, que se extenderá al menos hasta la temporada 2027/2028 y que convierte a la energética en el primer patrocinador de todas sus competiciones deportivas: Liga F Moeve, LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA GENUINE Moeve y LALIGA FC FUTURES.

"El futuro es mejor si jugamos todos"

Esta colaboración refuerza el compromiso compartido por impulsar un modelo de deporte profesional en el que destaque la sostenibilidad, la diversidad y el impacto social positivo, bajo el lema “el futuro es mejor si jugamos todos”.

El auge de la audiencia

El apoyo al fútbol femenino por parte de la energética llega en un momento clave marcado por su destacado auge social. La Eurocopa que acaba de finalizar ha batido todos los récords de asistencia a los estadios y de audiencia en televisión en España, mientras que, en lo que respecta a la competición doméstica, la última temporada de la nueva Liga F Moeve incrementó en un 7% la asistencia a los estadios, en un 90% la audiencia en televisión y prácticamente ha multiplicado por tres los seguidores en redes sociales. El respaldo de Moeve a la competición busca consolidar este impulso, aportando una visión a largo plazo basada en valores como el juego en equipo y la diversidad, y en respuesta a la demanda de referentes femeninos en el deporte.

El compromiso

En palabras de Elena Cabrero, directora de Marca y CMO de Moeve, “nuestro compromiso con el fútbol femenino no trata solo de visibilidad, sino de responsabilidad y vocación de transformación real. Apostar por Liga F Moeve, y darle nombre a la competición, es asumir el reto de contribuir activamente al crecimiento de un modelo deportivo más diverso y conectado con las demandas sociales y medioambientales del presente. Queremos ayudar a que la competición alcance su máximo potencial y estoy convencida de que lo lograremos”.

Además de haber convertido a Moeve en title sponsor de Liga F Moeve, la alianza también incluye el desarrollo de medidas concretas para avanzar en sostenibilidad. Entre ellas, destaca la creación de la Oficina Técnica de Sostenibilidad Medioambiental de Moeve, Liga F y LALIGA, que acompañará a clubes y competiciones en sus planes de descarbonización, eficiencia energética y movilidad sostenible. Esta iniciativa refleja el propósito corporativo de Moeve y su voluntad de que este acuerdo sea una herramienta de transformación real y tangible.

Nueva temporada

La temporada 2025/26 arrancará mañana sábado 30 de agosto con dos partidos a las 12h, el que enfrentará a Athletic Club y a Costa Adeje Tenerife, y en el que se medirán Levante UD y Granada CF. La guinda a esta primera jornada la pondrá la celebración de la gala de apertura de la competición el martes de 2 septiembre, en la que se presentará en primicia el nuevo spot publicitario de Moeve con Liga F y LALIGA.

La competición volverá a contar este año con 16 equipos que disputarán un total de 240 encuentros. Toda la temporada se podrá disfrutar a través de DAZN y, además, cada jornada se emitirá un partido en abierto a través de los canales TEN y GOL PLAY, hasta la clausura del torneo que está prevista para el último fin de semana de mayo de 2026.