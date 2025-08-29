Arranca la Liga F: el Barça, a seguir con su reinado

Tras las vacaciones y los partidos de pretemporada, este sábado arranca una nueva edición de la Liga F, donde los equipos lucharán por desbancar al Barça como último campeón de la competición. En este sentido, serán el Athletic Club y el UD Tenerife los encargados de dar el pistoletazo de salida a la nueva campaña.

La pasada temporada el Barcelona volvió a revalidar el título por sexto año consecutivo. Esta vez, de las 30 jornadas disputadas, las azulgranas ganaron 28 partidos y tan solo perdieron dos. La primera derrota llegó contra el Levante en el mes de febrero por 1 gol a 2, cuando, en aquel, momento las catalanas acumulaban una racha de 64 partidos invictas desde el último partido de Liga.

Por otro lado, en marzo, el Real Madrid logró la primera victoria en un clásico tras un encuentro lleno de polémica. El conjunto blanco ganó por 1 gol a 3 en Montjuïc, no obstante, la colegiada decidió anular por fuera de juego el gol que adelantaba al Barça en el marcador, aunque las imágenes posteriores mostraron que la jugada había sido legal.

En esta nueva temporada, el Barça buscará su undécimo título de Liga de su palmarés. El primer galardón liguero llegó la temporada 2011-2012 y, desde entonces lo han ganado siempre excepto en cuatro ocasiones. El Athletic Club lo logró en la campaña 2015-2016 y el Atlético de Madrid en la 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

La nueva era del Real Madrid

A finales del mes de mayo, el conjunto blanco hizo oficial la destitución de Alberto Toril como entrenador del Real Madrid y, poco después, anunciaron que Pau Quesada había sido elegido como su substituto en los banquillos.

En este sentido, mientras que el Barcelona solo ha incorporado a su equipo a Laia Aleixandri y han salido jugadoras importantes como Fridolina Rolfö, Ingrid Engen o Jana Fernández, el equipo madrileño ha sido muy activo en el mercado de fichajes.

Junto con Quesada, el Madrid ha hecho oficial las llegadas de Sara Däbritz, Merle Frohms, Sara Holmgaard, Hanna Benninson y Bella Andersson para reforzar a la primera plantilla. No obstante, también tuvieron que afrontar la delicada marcha de Olga Carmona, quién decidió no renovar con el club y cambiar de aires, en este caso en el PSG.

Ahora, con todos los cambios, el 'nuevo' Madrid deberá empezar a cumplir con los objetivos. Entre ellos, se encuentra el ganar el primer título oficial, un hecho que aún no han logrado desde su creación, así como poder competir, aún más, en Europa y jugar algún partido en el Santiago Bernabéu.

Descensos y ascensos

La temporada pasada acabó con los descensos del Betis y el Valencia. En el caso del equipo sevillano, las de Juan Rojo, quien substituyo a Joseba Aguirre en los banquillos a mitad de curso, solo lograron seis victorias en toda la competición. La derrota más dolorosa fue, precisamente, en el encuentro que certificó su descenso a segunda, cuando encajaron un 0 a 9 contra el Barça el día que las catalanas se proclamaron campeonas de Liga.

Por su parte, el Valencia ganó cinco partidos y también encajó varias goleadas, como la que sufrió contra el Madrid CFF por 6 goles a 1. En este sentido, para volver a iniciar un proyecto que lleve al equipo a primera, el mes de junio se anunció a Mikel Crespo como nuevo entrenador para esta campaña.

Por otro lado, han ascendido a primera división el Alhama, quien se proclamó ganador de la categoría en abril, y el DUX Logroño, un hecho que este último ha logrado por segunda vez en su historia.