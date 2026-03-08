Amanda Gutierrez: "Las mujeres españolas tienen más Balones de Oro que los hombres españoles"

Amanda Gutierrez (34 años, 1991), ha sido una de las figuras clave en la transformación del fútbol femenino en España. Como presidenta de FUTPRO, el sindicato mayoritario de futbolistas, lideró una etapa marcada por negociaciones, conflictos institucionales y un movimiento que trascendió el deporte. Desde la firma del convenio colectivo hasta la gestión de la crisis del caso Rubiales y el impulso del movimiento “Se acabó”, su mandato coincidió con algunos de los momentos más decisivos para las jugadoras. Tras cuatro años al frente de la organización, Gutiérrez decidió no presentarse a la reelección, convencida de que había cumplido el ciclo que se propuso al fundar el sindicato. Sentada en el plató de SPORT, repasa los logros, las decisiones más difíciles y los retos que aún enfrenta el fútbol femenino.

Pregunta: ¿Qué ha significado FUTPRO para la profesionalización y la protección de las futbolistas en España?

Respuesta: Futpro nació siendo un proyecto muy inocente, en realidad. Entre dos o tres futbolistas, en mi casa, durante un verano. Ese día, merendando, creamos la asociación, sin ser conscientes de que, primero, lo que realmente necesitaban era una institución así y, segundo, lo que Futpro iba a llegar a hacer en cuatro años de vida.

Ahora que lo miro desde otra perspectiva, mirando el tiempo hacia atrás, hemos luchado mucho y hemos conseguido muchísimas cosas. Hemos cambiado estructuras, leyes, hemos promovido mejoras y hemos tenido, sobre todo, ese discurso que siempre mantenía desde que empecé: juntas es cuando podemos cambiar las cosas. Y hemos demostrado que ese proceso vale.

P: ¿Por qué tomaste la decisión de no presentarte a la reelección?

R: Fue duro. Es verdad que han sido cuatro años muy movidos. Tuve la mala, o buena suerte, de que arrancamos Futpro y empezaron a suceder cosas: el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino Profesional, la 'crisis de las 15', la huelga, la gran crisis del movimiento que se acabó tras ganar el Mundial... Durante estos cuatro años no hemos parado.

Al final no dejamos de ser una institución joven y sin muchos recursos. Yo acabé estos cuatro años bastante cansada y un día estaba en mi casa, pensando si me presentaba a las próximas elecciones o no, y encontré una presentación PowerPoint de cuando Futpro no tenía ni nombre, cuando le presenté el proyecto a las jugadoras, y me di cuenta de que había unos objetivos de los motivos por los cuales crear este sindicato. Me di cuenta de que todos esos objetivos que había propuesto ya los había cumplido.

Y no solo eso, sino que había añadido muchos objetivos más, como el movimiento del "Se acabó" y todo lo que había implicado para el deporte femenino. Tuve la sensación de haber cumplido un ciclo: lo que empezó como algo inocente y pequeño terminó siendo algo muy grande y mis objetivos están más que cumplidos aquí. Tenía que ver cuáles eran los objetivos para Amanda Gutiérrez y cuáles eran para Futpro. Lo hablé con mi familia y tomé la decisión.

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado durante estos cuatro años?

He tenido momentos muy duros, muy difíciles. Uno fue cuando firmamos el salario mínimo de las futbolistas, para poner fin a la huelga. Estábamos con todo el 'caos' del #Seacabó y tenía una mochila muy grande de estrés encima. Fue muy complicado de gestionar. Recuerdo que no quería parar la huelga porque quería seguir peleando para que tuvieran mejores salarios. Pero las futbolistas estaban cansadas: "Estamos lidiando con la crisis con la Federación y necesitamos al menos cerrar una de las puertas para poder continuar", decían algunas de las futbolistas más importantes. Pensé en no firmarlo, porque firmar eso no era justo. Pero mi compañera de Comisiones Obreras me dijo: "Amanda, no es lo que tú quieras, tú eres la voz de las futbolistas, sino lo que ellas decidan". Acabé firmando ese acuerdo del salario.

Amanda Gutierrez decidió dejar su cargo a disposición tras alcanzar el segundo convenio y múltiples avances en el fútbol femenino. / Dani Barbeito

El segundo momento complicado fue cuando lanzamos el comunicado, firmado por más de 86 futbolistas, renunciando a la selección hasta que no hubiera cambios estructurales en la Federación Española de Fútbol. Recuerdo el momento de darle a 'enviar' a la jefa de prensa de ese momento, porque recuerdo que yo estaba con todo mi equipo de trabajo y decíamos: "Si esto sale, todas estas jugadoras están en peligro porque pueden estar inhabilitadas. Todas ellas han puesto su nombre porque confían en ti", me dijo.

"Me di cuenta de que había cumplido todos mis objetivos, como el movimiento del "Se acabó" y todo lo que había implicado para el deporte femenino" Amanda Gutierrez — Fundadora de Futpro y abogada

Porque, a medida que íbamos poniendo los nombres, todas me iban llamando y me decían: "Tengo miedo, pero si tú me dices que juntas no nos va a pasar nada, confiamos en ti". Cada vez que ponía los nombres, pensaba en sus voces diciendo que confiaban en mí. Entonces, esa fue una decisión muy difícil por si lo íbamos a enviar o no. Ese 'caos' pensaba que iba a ser a nivel nacional, no me imaginaba la magnitud de todo. Resultó que traspasó fronteras. Fue una decisión muy complicada.

¿Cómo fue todo el proceso de la pancarta del '#Seacabó'?

Veníamos de la Asamblea en la que el expresidente Luis Rubiales afirmaba que no iba a dimitir. Muchas jugadoras estaban muy enfadadas por lo que había dicho y enviamos el comunicado. Hubo una concentración en la que Montse Tomé, como nueva seleccionadora, convocó a las futbolistas, a pesar de que ellas no querían. Ahí tuvimos muchas conversaciones sobre si iban o no iban, y al final fueron. Porque fui yo con ellas y también vino el Consejo Superior de Deportes. Mientras tanto, yo sabía que se tenía que jugar un partido contra Suecia y queríamos hacer algo. Pensamos en hacer la pancarta con ese hashtag de "Se acabó" porque ya estaba circulando.

(La pancarta "Se acabó" fue exhibida por las selecciones femeninas de fútbol de España y Suecia el 22 de septiembre de 2023, antes de su partido de la Nations League, para denunciar comportamientos machistas y apoyar a Jenni Hermoso. El lema, acompañado de "Nuestra lucha es una lucha global", simbolizó la unión internacional por el cambio).

No fue fácil, porque no teníamos recursos económicos y tuvimos que buscar a un amigo que nos imprimiese la pancarta y la llevara al hotel de concentración, en manos de las capitanas, y luego ellas la sacaran en el partido. No queríamos contar con la ayuda de la Federación por si acaso. Fue un añadido de presión para hacerles ver que el movimiento iba en serio. Además, estábamos hablando con selecciones de otros países que queríamos que hicieran algo. Creo que casi todas las selecciones hicieron algo. Se pusieron en la muñeca mensajes de apoyo a Jenni, camisetas o pancartas. Gestionar todo eso, sin tener apenas recursos, fue un reto muy grande.

Las selecciones femeninas de fútbol de España y Suecia posaron juntas con una pancarta con el lema "Se acabó. Nuestra lucha es una lucha global" antes de su partido de la Liga de Naciones el 22 de septiembre de 2023 en Gotemburgo / Amanda Gutierrez

¿Todavía existe una brecha entre el discurso institucional de las organizaciones y la realidad que viven las futbolistas?

Creo que todavía hay una brecha muy grande entre lo que las futbolistas viven y lo que las instituciones hacen. Siendo presidenta de Futpro, me he dado cuenta de que el deporte se hace a costa del deportista, no con el deportista. Y da igual del deporte que tú hables. Tú tienes a las instituciones, ligas, clubes y federaciones; ellos gestionan el deporte sin tener en cuenta la opinión de los deportistas, porque no tienen a los deportistas en primera línea. Es algo que siempre me sorprendió.

Un ejemplo, un poco 'tonto', pero que lo contrasta, es que cuando yo iba a ver un partido, como presidenta de la institución, iba a un palco. Yo, como presidenta de las futbolistas, no valgo menos que la presidenta de la Liga F. No obstante, yo siempre iba detrás de ellas sentada. En el protocolo decían que no podía ir delante de la presidenta de la Liga F. Eso es algo que jamás he entendido. Su función no es menos que la mía, somos iguales. Soy la voz de las futbolistas. Me daba cuenta de que no nos estaban teniendo muy en cuenta.

Ahora hay una comunicación muy fluida entre Futpro y las diferentes instituciones, pero es algo que nos ha costado mucho construir. Y me he dado cuenta de que no todos los deportes tienen eso. Esa manía de hacer el deporte a costa del deportista no me parece que esté bien. El deporte es de todos, de los dirigentes y de los deportistas.

"Muchas jugadoras estaban muy enfadadas por lo que había dicho Rubiales y enviamos el comunicado. Mientras tanto, yo sabía que se tenía que jugar un partido contra Suecia y queríamos hacer algo. Pensamos en hacer la pancarta con ese hashtag de "Se acabó" porque ya estaba circulando" Amanda Gutierrez

¿Cuál sería el principal problema a nivel estructural en el deporte femenino?

A mí me parece vital el apoyo a las asociaciones de deportistas, porque no lo tienen. Futpro nunca ha tenido apoyo de, por ejemplo, el Ministerio de Deportes. Porque tienen unas subvenciones públicas y tienen las bases hechas para que un sindicato de mujeres no pueda acceder a ellas. Es una locura. También pasa con otras asociaciones de otros deportes. Les cuesta mucho tener recursos económicos. Deberían tener sus propios recursos económicos para poder hacer su trabajo.

Me siguen faltando buenos profesionales en los puestos de liderazgo. Si son mujeres, mejor, pero necesitamos que estén los mejores. Me refiero a que esto es un negocio y hay que explotarlo y monetizarlo, que es esta empresa del fútbol femenino. Yo creo que el discurso de que somos nosotras las que nos generamos ya no sirve. Hemos demostrado que nosotras sí que generamos y que si la competición no genera es por otras cosas, no por nosotras.

¿Crees que ahora las futbolistas son más valientes?

Creo que las futbolistas son más valientes porque se han dado cuenta de que, juntas, se pueden conseguir cosas. A raíz del “Se acabó”, del movimiento, cuando estamos todas conectadas bajo el mismo altavoz y un mismo discurso, es imposible que no te escuchen. Ellas se han dado cuenta de que no piden ninguna locura. Están pidiendo cosas muy lógicas. Nunca han pedido cobrar el salario de Messi; lo que pedían era una estructura mínima para desarrollar su profesión con dignidad. Una vez las escuchas diciendo eso y se lo das, a la vista está. Hemos conseguido resultados deportivos increíbles.

Las mujeres españolas tienen más Balones de Oro que los hombres españoles: cinco y dos. Las futbolistas tienen derecho a pedir y, gracias a Futpro, se ha ayudado a que sea más fácil la comunicación.

Firma del acuerdo de la RFEF de las primas de la selección femenina (Luis Rubiales, Alexia Putillas, Patricia Guijarro, Irene Paredes, Amanda Gutierrez...) / Amanda Gutierrez

¿Consideras que ha habido un antes y un después en la forma en la que se respeta el fútbol femenino y ha mejorado a nivel de referencia para las chicas jóvenes?

Sí que ha habido un antes y un después en el fútbol femenino. Cada vez hay más gente que se engancha al deporte, que entiende que el deporte masculino y el femenino son deportes distintos. Puedes disfrutar los dos o uno; no pasa nada. Nadie te está pidiendo que los compares.

Me gusta mucho ir a los estadios. Cuando era presidenta, no me gustaba mucho ir a los palcos; siempre que podía iba como aficionada, porque me gustaba mucho ver qué tipo de afición había. Había muchos niños y niñas con la camiseta de Alexia o de Patri. Pero yo, sobre todo, lo que más ternura me hacía era ver hombres mayores, ancianos, que iban con sus nietas y nietos a ver los partidos y los gritaban, lo vivían muchísimo y eso me parecía muy bonito. Una nueva realidad.

Ellas no piden sustituir al masculino, sino que vengas y disfrutes viéndolas a ellas.

"Me siguen faltando buenos profesionales en los puestos de liderazgo y si son mujeres mejor" Amanda Gutierrez

¿Siguen necesitando las jugadoras un respaldo fuerte para no verse obligadas a aceptar determinadas situaciones? ¿En qué ámbitos es más evidente?

Las futbolistas siempre necesitan un apoyo y que sea colectivo. Es muy necesario, porque al final hemos llevado muchos casos de acoso, no solo el de Jenni Hermoso, en los que, si no hubiera estado Futpro, habrían estado muy solas. Hasta sus propias compañeras tenían miedo.

El miedo es innegable que existe. Muchas veces callan cosas por ese miedo. La fuerza del colectivo hace que saquen ese valor y se puedan sentir protegidas. Cuando yo era presidenta siempre lo decía: "Tú ponte detrás de mí, que yo te voy a proteger. Y yo voy a hacer todo para cuidarte y que estés bien". Es mi único sentido como institución: ser su altavoz y que desarrollen su carrera bien; las represento.

Siempre van a ser necesarias instituciones como Futpro, porque al final ellas necesitan sentir que tienen ese apoyo o escudo en el que puedan ponerse detrás para pelear por cosas lógicas.

¿Cómo viviste la crisis del Caso Rubiales que puso a Futpro en el foco de atención?

Uf… fue la más dura de mi carrera profesional. Recuerdo que, cuando finalizó la huelga por el convenio colectivo y salió el comunicado firmado por más de 86 futbolistas, me dio un ataque de ansiedad que casi me lleva al hospital. Tenía mucho “hate” (odio) y amenazas de muerte. Me tuvieron que dar una pastilla para dormir; no me entraba el aire.

P: Pero solamente estabas ayudando.

R: Yo ayudaba, pero cargaba toda la responsabilidad. Sentía esa necesidad de no fallarles, de que todos mis pasos fueran correctos. Abrí muchos procedimientos judiciales y tenía que ganarlos todos, porque si no te iban a llamar “femina**”, te iban a decir que no tenías razón y todo esto. Toda esa estrategia que yo tuve a nivel jurídico, de negociación o de comunicación fue muy compleja, y no podía permitirme un solo fallo, porque estaba en juego su confianza, su seguridad y su carrera.

Pasaron los meses y todos los procesos judiciales los ganamos; la comunicación fue bien porque terminamos con dos documentales, uno de Netflix y otro de Max, y las negociaciones también muy bien. Gracias a todas esas negociaciones, en 2024, por primera vez en toda la historia, las futbolistas pudieron votar a sus presidentes. Antes no votaban; me parecía alucinante. En pleno 2024, en España las futbolistas no podían votar al presidente. Gracias a todos esos cambios legislativos, a raíz de esa crisis, salió todo bien.

¿Hay alguna jugadora que te ayudó a gestionar esta crisis o que tomó más liderazgo?

Alexia, sobre todo. Recuerdo que cuando estábamos firmando el comunicado, les dije que no pusieran nada en sus redes sociales. Y Alexia dijo: “Pues yo ya he puesto un tuit”. Y cuando me lo enseñaron, puso el famoso: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera”.

Entonces dije, vamos a aprovecharlo y a ponerlo en el comunicado. Ahí empezó toda la bola. Alexia tuvo un papel de liderazgo muy importante para proteger a Jenni. Y luego, obviamente, Patri Guijarro, que se perdió el Mundial por todo en lo que ella creía. Cuando yo necesitaba que las 15 jugadoras que no iban al Mundial firmaran el comunicado, la llamé y me dijo que contara con ella. No dudó. Se perdieron un Mundial por luchar por aquello que creían. El fútbol pasó a un segundo plano.

¿Crees que el convenio colectivo fue la gran conquista durante tu presidencia? ¿Cambió las condiciones de las jugadoras en ese acuerdo?

El II Convenio Colectivo fue muy duro de negociar porque tardó varios años, dos o tres. Quedó un texto muy bueno porque se mejoraron casi todos los bloques. La parte que se quedó “coja” fue el salario mínimo, pero sí es verdad que me inventé otras cosas para que salieran beneficiadas por otras vías.

Por ejemplo, con las botas de las futbolistas. Una jugadora que no tiene ningún patrocinador se tiene que comprar dos o tres pares de botas por temporada, que pueden costar 200 o 300 euros. Puse en el convenio colectivo que la futbolista que no tuviera patrocinador iba a tener botas por parte del club o de la Liga F. Parece una tontería, pero es material de trabajo. Nadie en el mundo del deporte se había dado cuenta de que, efectivamente, las botas te las tiene que dar el club o la liga. Le dije a la liga que con conseguir un patrocinio de botas ya estaba bien. Las tres partes salían ganando.

Luego el protocolo de acoso sexual lo mejoramos muchísimo, porque yo ya vi que no funcionaba. Y también el tema de la maternidad. Creamos las comisiones de maternidad y pusimos las guarderías para las futbolistas que iban a ser madres. Tenemos que ir aprendiendo todos, poco a poco.

FUTPRO, la asociación creada por y para las futbolistas. / Amanda Gutierrez

¿Crees que la maternidad en el fútbol profesional continúa siendo un tema sensible? ¿Percibes miedo en las jugadoras a la hora de ser madres?

Las jugadoras aún tienen miedo de la maternidad porque el mundo no para. Creo que nuestro sistema español, no solamente en el ámbito del deporte, tiene que trabajar mucho en eso. En el ámbito del fútbol, se añade que la herramienta de trabajo es tu cuerpo y las jugadoras tienen miedo de no volver igual.

“¿Y si mi parto es malo y tardo más en recuperarme porque cada parto es distinto?”. Tenemos el caso de Alharilla (Levante UD Femenino) y de Marta Corredera (exfutbolista), cuya cesárea fue muy dura; ya lo dijo públicamente muchas veces, y el objetivo es el mismo para clubes y jugadoras: volver lo antes y mejor posible. Todos queremos lo mismo. Se abrió un debate muy interesante de: “¿Cómo lo hacemos?”. Muchas de ellas aplazan la decisión o son sus parejas quienes la toman. Ahora mismo, por primera vez, tenemos a dos futbolistas de baja por maternidad: Irene Paredes y Esther González, en la selección. Eso no había pasado nunca. Para mí, es un paso adelante.

"Alexia tuvo un papel de liderazgo muy importante para proteger a Jenni. Se perdieron un Mundial por luchar por aquello que creían y el fútbol pasó a un segundo plano" Amanda Gutierrez — Expresidenta de Futpro

Con la Federación negocié un pacto de conciliación muy bueno, que permitía que los hijos de Irene Paredes fuesen con ella al Mundial y que estuviesen con ella en el mismo hotel de concentración. Ahí se demostró que no solamente no perjudicó al rendimiento de las futbolistas, sino que las ayudó. El poder estar tiempo con sus hijos lo era todo para ellas.

Amanda Gutierrez, en las oficinas de SPORT / Dani Barbeito

Aun así, queda mucho camino por recorrer y, obviamente, las jugadoras no tienen la suficiente información para saber cómo va a ir su situación. Necesitamos que pasen unos años, que haya más futbolistas que sean madres y ver cómo se da esa adaptación.

¿Crees que las competiciones tienen la suficiente financiación o pueden surgir nuevas inversiones para hacerles competencia?

Yo creo que todavía queda muchísimo por hacer. Las futbolistas se están marchando a otros países. Es una realidad que podríamos tener más patrocinios para nuestra competición y creo que tiene que cambiar todo el sistema, a nivel internacional.

Están saliendo proyectos muy interesantes, como 'World Sevens Football', que es fútbol siete, muy sencillo, con clubes. Y el premio del torneo es de 5 millones de dólares. Paralelamente, hemos tenido el primer Mundial de Clubes de la FIFA, y el 'money prize', que fue para el Arsenal cuando lo ganó, fue de 2,5 millones. No me creo que la FIFA tenga solo 5 millones para dar esa recompensa.

Noticias relacionadas

El fútbol tal y como lo conocemos debe cambiar. También está sucediendo en el masculino; la atención de los jóvenes para partidos de fútbol tan largos ya no da. Tenemos que hacer cosas nuevas y adaptarnos. Hay que explotar este nuevo producto, invirtiendo de manera coherente y creando proyectos disruptivos, como Futpro, y mira todo lo que hice: romper la pirámide para que el fútbol siga creciendo.