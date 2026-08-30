Alexia Putellas, sobre su salida del Barça: "Después de tomar la decisión hubo unos días que me rompí, no salía ni a la calle"

Esta temporada, Alexia Putellas ha decidido poner fin a una etapa que marcó la historia del fútbol femenino. Tras 14 años en el FC Barcelona, más de 500 partidos, cuatro Champions y una década como capitana, la jugadora ha optado por un cambio de aires que ella misma explica en una entrevista exclusiva para 'El País'.

"Hubiera jugado toda mi vida en el Barça, era el escenario ideal", admite, pero el desgaste acumulado la llevó a replantearse su futuro: "Gastamos muchísima energía, mental y física, y pensé: no sé si voy a ser capaz de volver a ir a ganarlo todo".

La decisión no fue sencilla. "Después de tomar la decisión hubo unos días que me rompí, no salía ni a la calle", confiesa. La final de la Champions, emocionalmente intensa, marcó el inicio de un proceso personal que culminó con su fichaje por el London City Lionesses.

Londres como punto de partida

Alexia se ha instalado en Londres para integrarse en un club joven, ambicioso y propiedad de la empresaria Michele Kang, una de las figuras más influyentes en la inversión del fútbol femenino. "El fútbol femenino no es caridad", recordó Alexia en su presentación en Nueva York, subrayando que el crecimiento del deporte depende de una inversión real y sostenida.

Kang ha impulsado fichajes de gran impacto -Mapi León, Mary Earps, Kadidiatou Diani, Nicole Anyomi- y ha agotado los abonos de temporada. La multipropiedad de clubes genera debate, pero Alexia lo ve con pragmatismo: "Lo importante es sumar muchas visiones. No existe una forma mejor o peor de invertir en fútbol femenino".

Una infancia humilde y identidad futbolística

Zurda de pie y diestra de mano, con lateralidad cruzada, Alexia comenzó a jugar en el Sabadell con siete años, mintiendo la edad para poder federarse. Su familia fue esencial: "Mi abuelo nos llevaba y nos perdíamos por Barcelona", recuerda entre risas.

Jugaba en el pasillo de su casa: "Vivíamos en una casa humilde… en el pasillo no había ni cristales ni nada". Allí empezó a construir la técnica y la determinación que la llevarían a convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo.

La lesión que casi la retira y el perfeccionismo que la define

La rotura del ligamento cruzado en 2022 fue un golpe devastador. "Llegué a plantearme dejarlo", admite. Su tesón la devolvió al campo, igual que cuando de niña intentaba imitar a compañeras mayores que ella: "Me enfadaba porque no las podía imitar, pero también me empeñaba".

Su exentrenador Luis Cortés recuerda su obsesión por mejorar: "Quiero que me digas lo que hago mal", le pedía Alexia. Él le respondió un día: "No te centres tanto en el error, potencia lo que haces bien".

Derechos laborales, maternidad y la lucha en los despachos

Alexia ha sido una de las voces más activas en la profesionalización del fútbol femenino. La liga solo se profesionalizó en 2021 y el convenio colectivo estableció derechos básicos en 2025. Sobre la maternidad en el deporte de élite, revela un avance histórico: "La federación ha acordado la posibilidad de congelar óvulos mientras estamos en activo. Es un avance enorme".

Así mismo, la futbolista posa con Dior, Gucci, Prada o Louis Vuitton. "Me divierte la moda", afirma. Su presencia en el Mundial masculino junto a Penélope Cruz y Rosalía consolidó su estatus cultural. De la cantante dice: "Es capaz de reinventar géneros y romper cosas establecidas… eso solo lo hacen los genios".

Las pioneras reales y la memoria del fútbol femenino

Aunque muchos la consideran una pionera, ella lo rechaza: "Me hubiera encantado que las generaciones anteriores hubieran vivido lo que he vivido yo… por eso no me siento realmente una pionera".

Recuerda a las jugadoras de los setenta y ochenta: "Nos contaban anécdotas impensables no solo en el fútbol, sino en la sociedad".

La ciudad la inspira. "Me gusta cómo me siento", dice mientras cruza semáforos, pasea por mercados o se retrata con un English breakfast. Laia Codina le advirtió: "En cada ciudad desarrollas una personalidad tuya que tienes que abrazar". Alexia sonríe: "Estoy expectante por ver cuál es la que sale".