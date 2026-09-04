Alexia Putellas lanza su propio canal para emitir en exclusiva la liga inglesa en España

Alexia Putellas sigue ampliando su influencia más allá de los terrenos de juego. La futbolista catalana ha anunciado el lanzamiento de ‘Eleven TV by Alexia’, un nuevo canal de YouTube que tendrá los derechos en exclusiva de la Women’s Super League (WSL) para su retransmisión en España.

El proyecto permitirá a los aficionados españoles seguir un partido por cada jornada de la liga inglesa, una de las competiciones de referencia del fútbol femenino mundial. El canal combinará las retransmisiones con entrevistas, análisis, reportajes y diferentes formatos originales.

El estreno no podría ser más especial para Alexia. La primera emisión será este viernes a las 20.00 horas y coincidirá precisamente con su debut oficial con el London City Lionesses, que se enfrentará al Manchester United en el inicio de la nueva temporada de la WSL.

Para esta primera retransmisión, Eleven TV colaborará con Mundo Maldini, el canal de YouTube de Julio Maldonado ‘Maldini’, que ofrecerá el encuentro en exclusiva en España.

Mucho más que retransmisiones

La intención de Alexia es que Eleven TV vaya más allá de convertirse en una simple plataforma para ver partidos. El proyecto se articula alrededor de tres conceptos: fútbol, inspiración y comunidad, con la voluntad de convertirse en un espacio de referencia del fútbol femenino para el público hispanohablante.

Además de los encuentros de la WSL, el canal ofrecerá entrevistas exclusivas, análisis de partidos, cobertura de competiciones, reportajes especiales y formatos originales. También habrá espacio para las historias personales de las futbolistas y para contenidos relacionados con el liderazgo femenino, la superación, el bienestar y las nuevas generaciones.

Alexia Putellas / Archivo

El lanzamiento llega pocas semanas después de que la doble Balón de Oro iniciara una nueva etapa deportiva en Inglaterra. Alexia dejó el Barça el pasado mes de julio después de 14 temporadas, más de 30 títulos y cuatro Champions, para incorporarse al London City Lionesses, equipo del que ya es capitana. Con España fue campeona del mundo en 2023 y ha conquistado dos veces la Nations League.

Así, coincidiendo con el comienzo de su aventura en el fútbol inglés, Alexia abre también una nueva vía para acercar la WSL al público español y continuar impulsando el crecimiento y la visibilidad del fútbol femenino.