Alexia Putellas explica por qué eligió al London City: "Quiero seguir ganando y competir cada semana"

Ya es oficial. Alexia Putellas inicia una nueva etapa en su carrera tras convertirse en nueva jugadora del London City Lionesses. Después de catorce temporadas en el FC Barcelona y de marcar una época en el fútbol femenino con dos Balones de Oro, la excapitana blaugrana afronta el reto de la Women's Super League inglesa convencida por un proyecto que, según explicó durante su presentación, va mucho más allá de los resultados deportivos.

"Quiero competir cada semana"

En sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto londinense, Alexia reconoció que la decisión estaba tomada desde hace tiempo. "La pasada temporada iba a ser mi última en el Barça. Me reuní con mi agente y le dije que quería seguir ganando", explicó. La internacional española aseguró que el salto a Inglaterra responde a su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel: "Quiero competir todas las semanas, tengo muchas ganas de jugar en esta liga y mi objetivo es ganar todo".

Más allá del desafío deportivo que supone aterrizar en la WSL, la centrocampista destacó uno de los aspectos que más le sedujo del proyecto. "Me encanta competir y estar en la WSL es un desafío, pero es aún más desafiante estar en un club independiente", afirmó. Una condición que considera diferencial y que terminó de convencerla para aceptar la propuesta del London City.

Alexia, nueva jugadora del London City Lionesses / London City

Alexia también reveló que las conversaciones mantenidas con la propietaria del club, Michele Kang, fueron determinantes para tomar la decisión. "Me explicó el proyecto que tenía en mente y vi que todo lo que me dijo estaba pasando. No eran solo palabras, eran hechos", señaló. La catalana insistió en que comparte la visión de crecimiento de la entidad y el objetivo de contribuir al desarrollo del fútbol femenino dentro y fuera del terreno de juego.

Durante su intervención, la doble Balón de Oro quiso poner el foco en el legado que puede dejar su generación. "Sé que las jugadoras tienen un impacto en las jóvenes generaciones. Quiero inspirarlas y ayudar a que tengan mejores oportunidades", explicó. "Yo no tuve las instalaciones ni las facilidades que existen ahora, y por eso creo que ellas serán mejores que nosotras".

Michele Kang: "Es mucho más que un fichaje"

Por su parte, la presidenta del club londinense, Michele Kang, celebró la incorporación de la española como un movimiento estratégico para el crecimiento del club y del fútbol femenino. La empresaria estadounidense destacó que la influencia de Alexia irá mucho más allá de su rendimiento sobre el césped.

"Ella hará su trabajo en el campo, pero también queremos que los aficionados vengan cada semana a apoyarnos. Su marca, su reputación y su nombre generarán más pasión alrededor del equipo", aseguró Kang, convencida de que la llegada de la exjugadora del Barça tendrá un fuerte impacto en la proyección internacional del London City.

Michele Kang siempre ha deseado llevarse a Alexia para su proyecto / Miguel Tona

La propietaria del club quiso además subrayar la coincidencia de valores que existe entre ambas. "Alexia firmando por el London City es mucho más grande que una jugadora llegando a un equipo para ganar títulos o clasificarse para Europa", afirmó. "Las dos compartimos la idea de llevar al fútbol femenino a un punto en el que pueda sostenerse por sí mismo y no tenga que justificar su existencia".

Kang defendió un modelo de crecimiento basado en la inversión, la paciencia y la construcción de estructuras propias para el fútbol femenino. "Queremos que las jugadoras ganen lo que merecen porque el negocio lo genera, no porque una corporación sea generosa", señaló. Un mensaje que encaja con la filosofía del London City, el único club independiente de la élite inglesa.

La presentación dejó claro que el fichaje de Alexia Putellas no se entiende únicamente desde una perspectiva deportiva. Tanto la futbolista como la propietaria del club coincidieron en una idea: aprovechar este nuevo proyecto para competir al máximo nivel y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento y la consolidación del fútbol femenino en los próximos años.