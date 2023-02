Alexia Putellas, embajadora del proyecto entre Save the Children y Mango para impulsar la educación en Bangladesh

El proyecto ‘Goals’ tiene el objetivo de fomentar el acceso a la educación y al deporte de más de 4.000 personas, un 70% de las cuales niñas y mujeres La jugadora del Barcelona ha codiseñado una camiseta solidaria cuyos beneficios irán destinados para la implementación de una segunda fase de ‘Goals’ en Turquía

Save the Children y Mango se han unido para impulsar la educación y el deporte entre la infancia y las mujeres en Bangladesh. Alexia Putellas, embajadora de Mango y mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo tras ganar ayer el premio The Best de la FIFA, además de referente en la lucha por la igualdad, es también la embajadora del proyecto ‘Goals’.

A través de esta iniciativa, la ONG y la compañía buscan contribuir al desarrollo social y económico de Bangladesh, uno de los polos mundiales de producción textil, para fomentar las oportunidades de aprendizaje de dos de las comunidades locales cercanas a diversas fábricas con las que Mango trabaja en las zonas de Daca y Savar.

El proyecto ‘Goals’ se centra en promover el acceso a la educación y al deporte mediante la construcción de cuatro centros de educación infantil y el impulso de actividades lúdicas y formativas. El deporte será el elemento vertebrador y parte integral del programa, por lo que la organización desarrollará en los centros educativos actividades al aire libre como fútbol, críquet, un campeonato de bádminton para niñas de 10 a 18 años o una competición de ajedrez, además de otros juegos locales.

La iniciativa, en la que Mango invertirá un total de 500.000 euros, tendrá una duración de dos años y llegará a más de 4.000 personas en Bangladesh, la mitad niñas y niños. El proyecto pone especial foco en las mujeres trabajadoras y sus hijas, ya que representarán el 70% de los participantes. En una segunda fase, el proyecto se extenderá a Turquía.

Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, ha señalado que “para Mango es un orgullo ir de la mano con Save the Children y Alexia Putellas en este proyecto para generar un impacto real en las personas”. “Nuestro foco es trabajar para generar una huella positiva, poniendo especial énfasis en las comunidades locales -ha agregado-; creemos firmemente en el poder transformador de la educación y el deporte”.Andrés Conde, director general de Save the Children, ha destacado: “En muchos países del mundo, la infancia se enfrenta a situaciones que hacen su vida muy difícil. La educación es una herramienta potentísima para salir adelante en la vida y con esta alianza con Mango vamos a impulsar proyectos para garantizar que cientos de niñas y niños tengan esa educación de calidad a la que tienen derecho. Además, el poder del deporte y de personas inspiradoras como Alexia Putellas nos van a ayudar a conseguirlo".

Alexia Putellas, embajadora del proyecto

La embajadora de Mango Alexia Putellas, icono del fútbol femenino a escala mundial y ganadora anoche del premio The Best a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo, es también la embajadora del proyecto ‘Goals’. Mango y Save the Children se han aliado con la doble ganadora del Balón de Oro por ser un modelo de inspiración para miles de niñas y niños en todo el mundo, así como un referente que ha visibilizado el talento femenino en el deporte.

Alexia ha participado de manera activa en la conceptualización y diseño del proyecto, poniendo en valor el rol del deporte como palanca de cambio en la sociedad. “Me hace mucha ilusión unirme como embajadora a este proyecto que promueve valores fundamentales para mí, como la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas, a través de la educación y el deporte, dos elementos clave para derribar barreras y construir una sociedad mejor”, ha explicado la jugadora.

Asimismo, la futbolista ha codiseñado junto a Mango una camiseta solidaria con el mensaje ‘Girls should play with dolls whatever they want to’, que hoy se pone a la venta en España, Portugal, Francia y Estados Unidos, y a través de su página web Mango.com en más de 80 mercados de todo el mundo. Los beneficios derivados de su venta irán destinados íntegramente a Save the Children para el desarrollo de la segunda fase del proyecto en Turquía.

Sobre Mango

El proyecto ‘Goals’ forma parte del compromiso de Mango con las personas y de su estrategia de sostenibilidad, denominada Sustainable Vision 2030, que tiene como objetivo avanzar hacia la plena trazabilidad y transparencia de su cadena de valor e impulsar proyectos de acción social y colaboraciones duraderas y trazables con entidades de referencia mundial como Save the Children. A través de estas alianzas, Mango tiene el objetivo de generar un impacto positivo en los colectivos más desfavorecidos en todo el mundo y contribuir al desarrollo social y económico de los países donde opera.

En el marco de su compromiso con la sociedad, la compañía desarrolla actualmente proyectos centrados preferentemente en facilitar el acceso a la educación a niñas, niños y mujeres en países como Bangladesh, India o Pakistán con el objetivo de que se conviertan en palanca de cambio, mientras que, en regiones como Europa y Estados Unidos, Mango refuerza sus alianzas con algunos de los principales centros universitarios del mundo a fin de fomentar la incorporación de las personas jóvenes al mundo laboral.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En Bangladesh trabaja desde 1970 para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar que todos ellos tengan acceso a la educación, a la salud y a una vida sin violencia. Actualmente, la organización está presente en 52 de los 64 distritos de Bangladesh. Save the Children y sus socios locales llegan directamente a más de 9,4 millones de personas a través de sus programas. El objetivo principal de la organización es generar cambios positivos y duraderos en los lugares donde la infancia vive más riesgo.