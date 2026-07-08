Alexia Putellas, en directo: presentación de la nueva jugadora del London City Lionesses, en vivo

El anuncio oficial del London City

"He pasado mi vida persiguiendo los estándares más altos, los mayores desafíos, los lugares donde la ambición no tiene límites.

Porque el futuro no pertenece a quienes esperan a que llegue, sino a quienes están dispuestos a construirlo; a quienes son capaces de ver lo que otros no ven, a quienes creen antes que nadie.

He estado observando. Observando a un club que no tiene ningún interés en seguir un camino ya escrito. Un club con el valor de escribir el suyo propio. Un club que cree que lo mejor está aún por llegar.

Y por eso estoy aquí. Porque el futuro no es un lugar al que llegas. Es algo que creas. Y ahora mismo, todas las miradas están puestas en London City".