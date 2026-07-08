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Alexia Putellas, en directo: presentación de la nueva jugadora del London City Lionesses, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia de prensa de la excapitana del Barça en su presentación como nueva jugadora del London City
Primera imagen de Alexia con la camiseta del London City
El club la ha publicado en sus redes sociales.
Kang reivindica el fútbol femenino
Michele Kang: "Tenemos trabajo que hacer, ella hará su rol en el equipo, queremos que los fans vengan cada semana a animarnos y ella puede hacer eso. No solo tendrá impacto en el campo, sino también en el 'engagement'. Por eso me gusta esta asociación: su marca, su reputación, su nombre crearán más pasión; ya no nos compararemos con el fútbol masculino, crearemos nuestra propia fórmula".
Alexia quiere seguir compitiendo
"No voy a mentir. Mucha gente me dijo que no tenía que demostrar nada. Que descansara. No quiero dejar el fútbol, es la forma en que vivo este deporte, cada entrenamiento, cada partido. No sé dónde están mis límites, pero daré lo mejor para este club y para los aficionados".
Suben al escenario Alexia y Michele Kang
Primeras palabras de Alexia como jugadora del London City: "Hubo mucha expectación por mi futuro en estas últimas semanas. No es algo privado. La pasada temporada fue mi última en el Barça, me reuní con mi agente y le dije que quería seguir ganando, para mí fue una decisión fácil porque quería competir todas las semanas, tengo muchas ganas de competir en esta liga y quiero ganar, sé que hay presión y donde está el equipo, y que habrá una transición, pero mi objetivo es ganar todo."
El anuncio oficial del London City
"He pasado mi vida persiguiendo los estándares más altos, los mayores desafíos, los lugares donde la ambición no tiene límites.
Porque el futuro no pertenece a quienes esperan a que llegue, sino a quienes están dispuestos a construirlo; a quienes son capaces de ver lo que otros no ven, a quienes creen antes que nadie.
He estado observando. Observando a un club que no tiene ningún interés en seguir un camino ya escrito. Un club con el valor de escribir el suyo propio. Un club que cree que lo mejor está aún por llegar.
Y por eso estoy aquí. Porque el futuro no es un lugar al que llegas. Es algo que creas. Y ahora mismo, todas las miradas están puestas en London City".
¡Alexia Putellas ficha por el London City!
¡Buenas tardes a todos! El London City Lionesses acaba de hacer oficial lo que era un secreto a voces: Alexia Putellas es oficialmente nueva jugadora del conjunto de Londres. La leyenda blaugrana firma con las inglesas hasta 2030. El anuncio se ha hecho desde Nueva York, donde la jugadora está disfrutando de sus vacaciones.
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