Alemania será la sede de la Eurocopa femenina de 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha designado este miércoles a Alemania como sede de la Eurocopa femenina 2029, un torneo en el que participarán dieciséis equipos y se disputará en ocho sedes (Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Leipzig, Múnich y Wolfsburgo).

La candidatura alemana finalmente ha obtenido 15 apoyos que han sido suficientes para arrollar al resto de países alternativos. En el caso de Dinamarca y Suecia, una candidatura compartida, solo consiguió aglutinar dos votos mientras que Polonia no tuvo apoyos.

La decisión fue anunciada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en una ceremonia especial, tras un proceso en el que también participaron la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la Federación Polaca de Fútbol y una candidatura conjunta de las federaciones danesa y sueca.

"Quiero agradecer sinceramente a las tres delegaciones candidatas su incansable trabajo y compromiso a lo largo de todo el proceso. Cada candidatura ha demostrado una gran visión y un excepcional trabajo en equipo entre las federaciones nacionales, los gobiernos y los expertos locales, todos ellos inspirados por el referente establecido por Suiza el verano pasado", dijo Čeferin.

La UEFA también ha asignado el Europeo femenino sub-17 de 2028, que se disputará en Bélgica, y el de 2029, que se celebrará en Turquía. El Europeo femenino sub-19 de 2028 tendrá su sede en Portugal y el de 2029 se traslada a Italia.

Por lo que hace referencia al Europeo masculino sub-17 de 2028, Lituania fue el país escogido mientras que el de 2029 se jugará en Moldavia. El Europeo masculino sub-19 de 2027 se va a la República Checa, el de 2028 a Bulgaria y el de 2029 lo acogerá Países Bajos.

