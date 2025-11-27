Alemania - España: horario, dónde ver y alineaciones probables de la ida de la final de la Nations League 2025

La primera batalla de la Nations League ya está aquí. Este viernes a las 20:45 horas, Alemania y España se miden en Kaiserslautern en la ida de la final, donde la Selección busca revalidar el título que consiguió en febrero de 2024. Delante estará el combinado germano, al que las futbolistas españolas solo han ganado en una ocasión, la más reciente, en las semifinales de la pasada Eurocopa.

El conjunto de Sonia Bermúdez, que puede estrenar su palmarés como seleccionadora, llega a la final tras derrotar cómodamente a Suecia por un global de 5-0, mientras que Alemania sufrió más para luchar por el título, pues superó a Francia por 3-2 en el cómputo general de la eliminatoria.

España, que no pierde un partido oficial desde febrero de este año, parte como favorita, al ser la actual Campeona del Mundo y subcampeona de Europa, aunque afronta el choque con bajas importantes, como las de Patri Guijarro o Salma Paralluelo, que merman los planes de la seleccionadora. Aun así, Bermúdez saldrá con un once idéntico al alineado en Suecia para asegurarse un buen marcador para la vuelta, que se disputa este martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano.

Una única duda

En portería se mantendrá Cata Coll, indiscutible desde su irrupción con la 'Roja' en el Mundial 2023. En la defensa tampoco habrá cambios, pues se mantendrán en los laterales Ona Batlle y Olga Carmona. En el centro de la zaga formarán la pareja de centrales las dos futbolistas del Barça, Irene Paredes y Mapi León, que entró directa al once tras su regreso a la Selección tres años después.

Por delante de ellas, también habrá presencia exclusivamente azulgrana. A las dos bicampeonas del Balón de Oro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, se le suma Laia Alexandri, que escoltará a las dos estrellas del combinado nacional. Por su parte, en la delantera recae la única duda del once, pues Bermúdez debe decidir entre Esther, reciente campeona de la NWSL, pero que se sumó más tarde a la concentración, o Eva Navarro, que salió de inicio contra Suecia en las semis el pasado mes de octubre. Si la seleccionadora opta por la jugadora del Real Madrid, Claudia Pina ocupará la posición de nueve, mientras que en la banda derecha se mantendrá Mariona.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ALEMANIA - ESPAÑA DE LA NATIONS LEAGUE FEMENINA

La ida de la final de la Nations League, Alemania - España que se disputa este viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas se podrá ver en La 1 de Televisión Española y en RTVE Play. También podrás seguir el partido al minuto en SPORT.es.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ALEMANIA - ESPAÑA

Alemania: Berger; Wamser, Kleinherne, Minge, Knaak; Ket, Jule Brand, Lohmann; Senss, Klara Bühl y Hoffmann.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes, Olga Carmona; Laia Alexandri, Aitana, Alexia; Mariona, Claudia Pina y Eva Navarro.