Alejandra Bernabé hace historia en el fútbol femenino

Este jueves el Liverpool anunció un fichaje histórico para el fútbol femenino. Los 'reds' se han hecho con los derechos de Alejandra Bernabé, jugadora del Chelsea para las próximas dos temporadas. Este movimiento se ha convertido en el primer traspaso de una futbolista española entre dos clubes ingleses.

En este sentido, esta será el segundo curso de la prometedora extremo de 23 años en Inglaterra después de que el conjunto 'blue' la fichara en 2023 procedente del Atlético de Madrid, aunque ese año estuvo jugando en la Real Sociedad en calidad de cedida. Precisamente, después de que se concretase el traspaso al Chelsea hasta 2026, Bernabé volvió a préstamo al equipo txuri-urdin durante una temporada más.

Ya a las órdenes de Sonia Bompastor, su debut con el conjunto londinense llegó el 14 de diciembre de 2024 contra el Leicester, ya que la alta competitividad en la plantilla le impidió tener minutos en los anteriores encuentros. Por este mismo motivo, además, salió cedida al Liverpool en la segunda mitad de la campaña anterior.

Como 'red' participó en cuatro partidos, pero una lesión en el tendón del isquio derecho en abril le obligó a terminar el curso antes de tiempo. Sin embargo, la joven jugadora dejó buen sabor de boca los meses que estuvo en el conjunto ahora dirigido por Gareth Taylor y la dirección deportiva del Liverpool se puso a trabajar para volver a incorporarla a su equipo está vez en forma de traspaso.

"Estoy muy feliz de estar aquí. La temporada pasada fue increíble, así que estaba muy feliz de estar de vuelta", expresó Bernabé para los medios del club inglés. "Creo que aquí tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí. Siempre intento hacer eso en mi vida. Aquí me siento bien con la gente, con el club, con mis compañeros y todo eso. Creo que es muy importante que las jugadoras estén al cien por cien en el campo, así que intento darlo. Y creo que este es el lugar para mí".