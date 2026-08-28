Aitana Bonmatí: "Todas las horas libres en el colegio las pasaba jugando con los chicos, era la única, y me peleaba mucho con ellos porque era muy competitiva. Yo siempre he sido la única, hasta que entré en el Barça"

Aitana Bonmatí es la máxima referente del Barça. A sus 28 años, ha terminado con su proceso de recuperación, y estará disponible y jugará el primer partido de la Liga F de esta temporada contra el Tenerife. Aunque ha estado arrastrando algunas molestias físicas por la exigencia acumulada del año anterior, se ha descartado cualquier problema de gravedad y su presencia para el inicio de la competición nacional es segura.

A pesar de haber terminado el curso pasado infiltrándose por dolores recurrentes en el tobillo, las pruebas médicas (resonancias y radiografías) han salido limpias.

Durante este mes de agosto ha estado realizando entrenamientos diferenciados para cuidar su salud y no tomar riesgos innecesarios. El cuerpo técnico del Barça y la jugadora acordaron un regreso progresivo para evitar una recaída de la fractura de peroné que sufrió tiempo atrás.

Aitana Bonmatí en el gimnasio tras la sesión de entrenamiento / FC BARCELONA

Jugaba en el colegio de pequeña

Aitana se caracteriza por ser una chica pasional. Ama el fútbol desde pequeña y explicó que jugaba a todas horas en el colegio. "Todas las horas que tenía libres las pasaba jugando con los chicos. Era la única. Y me peleaba mucho con ellos porque era muy competitiva. Y ya sabes, antes no estaba bien visto que una niña jugara a fútbol", contaba en una entrevista a 'El País'.

"Yo siempre he sido la única, hasta que entré en el Barça. Empecé a jugar en el equipo del pueblo porque jugaba en el colegio y me apunté con mis compañeros de clase. Aprendí mucho. Físicamente te aporta muchas cosas que, probablemente, en un equipo de chicas no tienes. Ese punto de competitividad que tienen los niños de pequeños me sirvió para crecer", cuenta.

Aitana Bonmatí después de ganar la Champions en San Mamés. / JAVI FERRANDIZ

Una llegada e inminente adaptación

Con 13 años, Aitana aterrizó a La Masía y ha ido creciendo a nivel futbolístico hasta hoy en día, ser tres veces consecutivas ganadora del Balón de Oro. "Siempre había jugado con chicos, nunca había entrenado con chicas. Así que estaba ilusionada y contenta por jugar en el club de mis sueños, pero también me sentía rara por esa nueva etapa. Luego ves que todo tiene sus cosas buenas y malas. Si hubiera podido seguir con los chicos, hubiera crecido más físicamente. Pero con las chicas he aprendido mucho. Y el trato personal es mejor. Dejé de sentirme la única en un equipo de chicos", explicaba en 2018.

El hecho de jugar en La Masía era difícil de compaginar, pero Aitana iba haciendo sus trayectos para ir a entrenar. No le suponía ningún problema. "En coche hay unos 45 minutos, pero yo iba en transporte público, así que al final salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús", terminaba.

Noticias relacionadas

Ahora, este fin de semana, estamos todos preparados para volver a disfrutar de su juego, de la mejor del mundo.