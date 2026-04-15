Aitana Bonmatí se confiesa: "Espero que me queden muchos años de carrera deportiva, pero paralelamente me voy formando"

El fútbol que despliega Aitana Bonmatí es diferencial. La futbolista del FC Barcelona ha conquistado el Balón de Oro durante tres años consecutivos, demostrando ser la mejor jugadora de fútbol del mundo. Actualmente, la de Sant Pere de Ribes se encuentra en proceso de recuperación tras una fractura en el peroné izquierdo, pero ya la queda poco para volver a los terrenos de juego.

La futbolista tuvo que mudarse de Sant Pere de Ribes a la casa de sus tíos en Barcelona para seguir con la recuperación, algo de lo que se sinceró en la entrevista que concedió para la revista 'Glamour'.

Ella está acostumbrada a vivir en Ribes, pero no le quedó ningún remedio que trasladarse hasta la Ciudad Condal. "Allí está casi toda mi gente, amigos, familia, mis padres. Pero en Barcelona también tengo mucha familia y amigos, y he visto la ciudad de otra forma y yo, que era tan reticente a vivir allí, pues he descubierto que para muchas cosas también está bien", señaló.

Sobre la posibilidad de vivir en Barcelona, Aitana fue tajante: "Sí, me lo planteo, pero me gustaría estar entre Ribes y Barcelona, porque al final están a 40 minutos de distancia. Está bien vivir un poco las dos vidas, ¿no? El pueblo para tener más calma y la ciudad para planes, ocio, trabajo, estar más cerca de la ciudad deportiva del Barça… Creo que las dos formas de vivir te dan cosas muy positivas".

En un momento dado de la entrevista, Aitana fue cuestionada por su futuro después de colgar las botas, donde hizo hincapié a los rumores sobre que puede ser la futura presidente del Barça de cara al futuro.

"Mi ambición siempre ha sido máxima y últimamente he leído comentarios que me relacionan con la presidencia del Barça que han hecho mucha gracia, titulares como 'la primera mujer presidenta de la historia'. Cuando lees eso piensas: 'Ostras, qué bonito sería, ¿no?'", empezó diciendo a la revista 'Glamour'.

Aitana Bonmatí / Dani Barbeito

No obstante, la futbolista azulgrana se sinceró diciendo que aún quiere seguir disfrutando del fútbol, aunque "paralelamente me voy formando".

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"A mí me gustaría estar vinculada al mundo del fútbol y ojalá sea en el Barça. Me gustan los retos y me gustan las cosas grandes, y aunque no sé lo que pasará, con todo lo que quiero a este club y dado que llevo 14 años aquí (y espero que me queden más), pues me encantaría tener un cargo importante en el Barça", comentó.