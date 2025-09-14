FÚTBOL FEMENINO
Aiara Agirrezabala, la joya precoz de la Real que desafía los límites
La lateral de la Real Sociedad, que cumplirá 17 años en octubre, suma tres goles en tres jornadas y se confirma como una de las grandes irrupciones de la Liga F
Hay futbolistas que necesitan tiempo para aclimatarse a la élite y otras que parecen nacer para ella. Aiara Agirrezabala pertenece a este segundo grupo. La lateral de la Real Sociedad cumplirá 17 años en octubre y ya se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga F. En tres jornadas ha marcado tres goles, una cifra insólita para alguien que parte desde la defensa.
Debutó el curso pasado, pero ha sido ahora cuando ha decidido derribar la puerta del primer equipo. En la jornada inaugural firmó un doblete histórico ante el Madrid CFF: con 16 años y 333 días se convirtió en la jugadora más joven en lograrlo en la historia de la competición. Lo hizo en apenas 45 minutos, en su cuarto partido con las mayores. Dos jornadas después volvió a dejar su sello con un golazo ante el Sevilla que inauguró el 3-0.
Su impacto es tan grande que solo está por detrás de Aitana Bonmatí (5) y Ewa Pajor (4) en la tabla de goleadoras, e iguala a Claudia Pina con tres dianas. Cifras que confirman que lo suyo no es casualidad: Aiara combina físico y talento, velocidad y capacidad de anticipación, agresividad defensiva y precisión ofensiva. Sus centros son venenosos y cuando pisa el área rival tiene el temple de una atacante experimentada.
Este verano fue campeona de Europa sub-19 con España, un título que confirmó que pertenece a una generación llamada a marcar época. Tras el torneo, renovó hasta 2029 con la Real y firmó contrato de primer equipo. El futuro es suyo, aunque la sensación es que ya está moldeando el presente
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono
- El Chelsea se adelanta a Deco por Emmanuel Emegha
- La Federación, sorprendida por la reacción de Hansi Flick