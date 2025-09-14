Aiara Agirrezabala, la joya precoz de la Real que desafía los límites

Hay futbolistas que necesitan tiempo para aclimatarse a la élite y otras que parecen nacer para ella. Aiara Agirrezabala pertenece a este segundo grupo. La lateral de la Real Sociedad cumplirá 17 años en octubre y ya se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga F. En tres jornadas ha marcado tres goles, una cifra insólita para alguien que parte desde la defensa.

Debutó el curso pasado, pero ha sido ahora cuando ha decidido derribar la puerta del primer equipo. En la jornada inaugural firmó un doblete histórico ante el Madrid CFF: con 16 años y 333 días se convirtió en la jugadora más joven en lograrlo en la historia de la competición. Lo hizo en apenas 45 minutos, en su cuarto partido con las mayores. Dos jornadas después volvió a dejar su sello con un golazo ante el Sevilla que inauguró el 3-0.

Su impacto es tan grande que solo está por detrás de Aitana Bonmatí (5) y Ewa Pajor (4) en la tabla de goleadoras, e iguala a Claudia Pina con tres dianas. Cifras que confirman que lo suyo no es casualidad: Aiara combina físico y talento, velocidad y capacidad de anticipación, agresividad defensiva y precisión ofensiva. Sus centros son venenosos y cuando pisa el área rival tiene el temple de una atacante experimentada.

Este verano fue campeona de Europa sub-19 con España, un título que confirmó que pertenece a una generación llamada a marcar época. Tras el torneo, renovó hasta 2029 con la Real y firmó contrato de primer equipo. El futuro es suyo, aunque la sensación es que ya está moldeando el presente