Las 5 irrupciones de la Liga F que aún no han cumplido los 18

La Liga F vive un momento de efervescencia en cuanto a talento. No es una frase hecha: basta con mirar quiénes están marcando diferencias cada fin de semana. Vicky López, con apenas 19 años, se ha consolidado esta temporada como una de las mejores, sino la mejor, futbolistas del Barça en este primer tramo de curso y como una pieza imprescindible para la selección española. Es el ejemplo más visible de un fenómeno que atraviesa toda la competición: cada vez más jugadoras de 18, 19, 20 o 21 años asumen responsabilidades en sus equipos, sin complejos y con una madurez impropia de su edad.

Pero más allá de esta nueva hornada de jóvenes consolidadas, hay un grupo todavía más precoz, futbolistas que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad y que han irrumpido con fuerza en estos primeros meses de competición del que hemos hablado en Moeve Fútbol Zone, el nuevo programa de SPORT TV. Cinco nombres, cinco irrupciones que confirman que la Liga F es, también, una mina de oro para el futuro del fútbol español.

1. Clara Serrajordi (17 años, FC Barcelona)

Hacerse un hueco en el Barça es un desafío para cualquiera. Para una futbolista de 17 años, casi una utopía. Pero este está siendo el año de las jóvenes en el Johan Cruyff: Esmee Brugts (22), Vicky López (19), Sydney (18), Aïcha (18)… y, entre ellas, Clara Serrajordi, que debutó el pasado mayo en el último partido de Liga y que este verano recibió ficha del primer equipo. Ha disputado 12 partidos –nueve de Liga y tres de Champions–, ha marcado un gol y Sonia Bermúdez la ha convocado con la absoluta para las semifinales (debutó en la vuelta contra Suecia) y la final de la Nations League. Todo en menos de un año. Una irrupción tan meteórica como inolvidable.

2. Aiara Agirrezabala (17 años, Real Sociedad)

Su nombre se instaló en titulares desde las primeras jornadas. Lateral zurda, profunda, valiente, con llegada y con gol, Aiara Agirrezabala se presentó esta temporada en la Liga F a lo grande: tres goles en los tres primeros partidos. Hace apenas un par de semanas volvió a marcar contra el Espanyol. Su aparición no sorprende a quienes la ven crecer desde categorías inferiores: la Real, que siempre ha tenido olfato para el talento local, tiene en ella el futuro del lateral izquierdo de la selección.

3. Silvia Cristóbal (17 años, Real Madrid)

La llegada de Pau Quesada al banquillo blanco ha significado una apuesta firme por la juventud. Lo reflejan los fichajes –Bella Anderson (19), Keukelaar (20)– y también la confianza en la cantera. Linda Caicedo (20) ya es casi una veterana, como ocurre con Vicky en el Barça, y a su alrededor aparecen nuevas figuras. Entre ellas, Silvia Cristóbal, una central con capacidad para jugar como lateral o incluso como pivote, seria en el marcaje y con llegada al área. Comparte generación y protagonismo con Irune Dorado, otra futbolista de 17 años que ya destacó la temporada pasada. El Madrid ha encontrado en ellas parte de su futuro inmediato.

4. Carla Castiñeyras (17 años, Alhama)

Cumplió los 17 hace apenas un mes, pero su madurez competitiva está muy por encima de ese número. Titular indiscutible en el eje de la zaga del Alhama, forma parte de esa generación del Mundial sub-17 que empieza a reclamar sitio entre las mayores. Debutó en Liga F en un escenario imponente: el Johan Cruyff, contra el Barça, en la primera jornada. Desde entonces se ha consolidado como pieza fija en una defensa que confía en su jerarquía y tranquilidad con balón.

5. Vera Molina (16 años, Granada)

Es la más joven de todas: solo 16 años. Y aunque su protagonismo todavía es limitado –cuatro partidos, uno de ellos como titular ante el Badalona–, su presencia en el primer equipo del Granada ya es un mensaje en sí misma. Vera también formó parte del Mundial sub-17, una generación que, pese a caer en octavos ante Francia en los penaltis, dejó claro que viene preparada para dar un salto en los próximos años.

La lista no termina aquí. Julia Torres (Sevilla, 16 años), que volvió a jugar este fin de semana ante el Dépor; Alba Cerrato (Sevilla, 18); Elena Vázquez (Dépor, 18); Zoe Matthews (DUX, cedida por Houston Dash, 18); Emma Moreno (Eibar, 18); o Lydia Rodríguez (Atlético, 19) forman parte de ese talento emergente que anima cada jornada de la Liga F. Una generación diversa, atrevida y sin miedo a competir. Una mina de oro que, bien cuidada, puede marcar una década