Walsh: “Escogí el Barça para jugar una final como esta”

La centrocampista del FC Barcelona participó en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la Champions contra el Wolfsburgo "Tras un tiempo de adaptación, cada día me siento más cómoda; voy a salir y disfrutar"

Keira Walsh es una de las cinco futbolistas del FC Barcelona que participaron en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la UEFA Women's Champions League de este sábado contra el Wolfsburgo.

Tu primera final de la Champions. Viniste al Barça por esto, ¿no?

Sí [ríe], era uno de los principales motivos. Ya solo con ver la apuesta del club, ambiciosa, por el femenino era un motivo por sí mismo.

Aquí se habla de salir y disfrutar. ¿Es lo que tienes en mente?

Como ya viví la final de la Euro más o menos sé lo que podré sentir, aunque seguro que estaré nerviosa. Pero sí, mi objetivo es salir allí y disfrutar de la final. Tengo ganas.

A nivel personal, ¿cómo estás?

Creo que bien. Me he tomado un tiempo de adaptación, para encajar al estilo de juego del Barça, pero cada día me siento más cómoda. Patri y Aitana me han ayudado mucho, especialmente, en el centro del campo.

¿Has notado mucha diferencia?

En muchos entrenamientos hay más competitividad que en los partidos [ríe], esta intensidad es muy positiva. Al principio era una locura, pero ves que es muy importante para estar a este nivel.

Y ya has podido jugar con Alexia.

Es increíble... Tienes que entender el fútbol de verdad para comprender cómo se mueve. Marca muchos goles y da asistencias, pero para mí sus movimientos y pases son de otro mundo.

¿Qué nos dices de la afición?

Ya en Londres fue brutal, los escuchamos más que a los fans del Chelsea. Serán muy importantes.