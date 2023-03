¡Vuelve la Champions!

A pesar de que se trata de un rival asequible, el Barça saldrá con todo para encarrilar la eliminatoria Las exazulgranas Vicky Losada y Andressa podrían reencontrarse con el que fue su equipo

El Barça se enfrenta en la ida de los cuartos de final ante una Roma que ha sido la revelación de la temporada tanto en Italia como en Europa. Pero si algo tiene entre ceja y ceja el FC Barcelona es que en Europa no hay rivales más o menos asequibles. Todos los equipos que han llegado a la fase final de la competición tienen motivos de sobra para seguir avanzando hacia las siguientes rondas.

La UEFA Women’s Champions es una competición de detalles. Y aunque la Roma, rival del conjunto azulgrana en los cuartos de final, era el ‘caramelo’ del sorteo, no se permite bajar la guardia y cometer errores. Hoy lo tienen más claro que nunca.

Mapi León sembró la duda por molestias y en su lugar podría jugar Engen o Torrejón

El equipo de Jonatan Giráldez visita este martes el Estadio Olímpico de Roma para retomar su camino hacia la gran final de Eindhoven. Tras la dolorosa derrota en Turín del año pasado, las culés quieren sacarse esa ‘espinita’ clavada y recuperar su trono. Para ello, deberán enfrentarse al primer escollo, la Roma. Un equipo que está siendo la revelación de la temporada tanto en Italia como en Europa.

Un momento de la sesión preparatoria del lunes. En primer plano, Irene Paredes | Valentí Enrich

La sorpresa

Y es que la Roma, debutante en la competición continental, firmó una fase previa prácticamente perfecta. En un grupo con los veteranos Wolfsburgo, St. Polten y Slavia de Praga, el conjunto italiano quedó solo un punto por debajo del alemán, bicampeón.

Además, es líder de la Serie A con ocho puntos de ventaja sobre la Juventus y dieciséis sobre el Inter.

Llega la Roma en el mejor momento de la temporada. Solo ha perdido un partido desde que empezó el 2023. Fue ante el Milan, en la ida de las semifinales de la ‘Coppa Italia’, aunque el conjunto romano logró dar la vuelta a la eliminatoria y consiguió el billete para la final, que jugará contra la Juve.

La sesión de entrenamiento del equipo azulgrana en Roma tuvo lugar bajo una pertinaz lluvia | Valentí Enrich

Valentina Giacinti es la máxima goleadora del equipo, con 11 tantos en la Serie A y 5 en la Champions, y es el principal peligro para el Barça.

Partido especial

También lo es Andressa Alves, ex azulgrana que formó parte del equipo que llegó a la primera final de la Champions de la historia del club en 2019. La brasileña dejó la Ciudad Condal para cambiar de aires y en Roma es una de las líderes del equipo. Será un partido especial también para Vicky Losada, que apunta que empezará en el banquillo porque, llegada en el mercado de invierno, todavía está en proceso de adaptación al rol que le pide Alessandro Spugna.

Nada que perder

El técnico italiano dejó claro en la rueda de prensa que “la Roma afronta esta eliminatoria como una experiencia para seguir creciendo y aprender de un gran equipo como el Barça”. Solo ha puesto una condición a sus jugadoras: que no salgan con miedo.

Una imagen del estadio Olímpico de Roma, donde este martes el FC Barcelona iniciará los cuartos de final de la Champions League | Valentí Enrich

Preparación bajo la lluvia

El Barça llegó ayer al mediodía a la Ciudad Eterna y se entrenó en el césped del Estadio Olímpico bajo la lluvia. Todo lo contrario al tiempo previsto para el partido de hoy, con el cielo despejado y calor de primavera.

En los minutos abiertos para los medios, Mapi León hizo saltar las alarmas por unas quejas sobre el tobillo. La central aragonesa lleva toda la semana con un vendaje y ya no disputó el partido de Liga contra el Valencia. Podría volver a descansar, si así lo consideran los servicios médicos y el cuerpo técnico, y que Engen o Torrejón, acostumbradas a hacer de centrales cuando hay necesidad, ocupen su lugar. Por el resto, once de gala. No quiere tomar riesgos Giráldez.