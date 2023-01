El tándem Geyse - Aitana valió una Supercopa

La conexión entre ambas marcó la diferencia en la final ante la Real Sociedad Los dos goles de la centrocampista catalana nacieron de las botas de la brasileña

Conducción y asistencia en bandeja de Geyse; definición exquisita con disparo raso de Aitana. Dos de los tres goles del FC Barcelona ante la Real Sociedad, prácticamente calcados, fueron obra de la centrocampista catalana a pase de la brasileña. La conexión entre ambas marcó la diferencia en una final de la Supercopa que se llevó, una vez más, el conjunto azulgrana.

"Le he dado las gracias y le he comentado que mis goles también han sido suyos porque sus pases me dejaban sola", decía Aitana sobre Geyse al término del partido. "No es importante solo como goleadora sino que también ayuda mucho al equipo por su poder de atracción", añadía.

Y es que la brasileña parece haber encontrado una socia en la de Sant Pere de Ribes. Por condición física, resistencia y velocidad, Aitana es, entre las titulares habituales, la jugadora que mejor puede acompañar a Geyse en sus carreras y aprovechar cuando genera superioridades y espacios. Y si es Patri la que baja a recibir en el doble pivote en las acciones defensivas, la '14' culé puede estar más adelantada y tener más incidencia cerca del área.

Consagración e idilio

Geyse y Aitana fueron las mejores jugadoras del Barça en la Supercopa. Ante el Real Madrid firmó Geyse probablemente su mejor partido como azulgrana. Con una presión infernal a la defensa blanca y a Misa, no dio un balón por perdido y asombró con sus regates. Solo le faltó marcar, pero generó muchas ocasiones. Ante la Real Sociedad no acusó el desgaste físico e hizo lo mismo, ganó los duelos arriba y amenazó la profundidad.

El idilio de la catalana en los partidos decisivos sigue intocable. Aitana volvió a ser MVP en una final, anotando un doblete, y es ya la jugadora del equipo con más incidencia en el gol esta temporada, con 11 tantos y 9 asistencias entre todas las competiciones. Que así siga.