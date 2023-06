La rueda de prensa de Giráldez, Alexia y Graham Hansen, en directo

Alexia: "La experiencia que te da las finales que ya hemos jugado: mental y deportivamente. Es un mejor equipo año a año. Por muchas finales que juegues de otros tipos, no es comparable a la Champions. Te da experiencia para los momentos previos, puede ser clave".

Alexia: "El momento reciente fue traumático. Ganamos mucho para ganar la final y no pudo ser. Ahora, no obstante, es un motivo más para ir a por todas y traer la copa a Barcelona".

Alexia: "Agradezco el esfuerzo que está haciendo la gente. Muchos vienen en autobús desde Barcelona, que son unas 15 horas. El esfuerzo económico, de tiempo... A partir de las 16:00 horas cambiará mucho si tenemos la afición cerca. Han respondido y tendremos su 'push'. No puedo decir que eso nos hará ganar, pero es un condimento más para acercarnos a ganar".

13:58

Partido simultáneo con FA Cup

Caroline Graham Hansen: "Es una pena que compitamos con el horario. Atraeremos mucha atención, pero no podemos hacer nada. No las controlamos, así que no pensamos en ello".