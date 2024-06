Pere Romeu: "Estoy aquí para dejar mi sello como entrenador"

Pere Romeu, nuevo entrenador del primer equipo femenino del FC Barcelona, ha concedido una entrevista a la plataforma Barça One en la que analiza su nueva faceta, su método de trabajo y los deseos que ha depositado en su primera temporada al frente del mejor conjunto del mundo. A su juicio, el que fuera entrenador asistente de Jonatan Giráldez, afronta el reto con mucha responsabilidad pero también con unas altas expectativas: "Lucharemos para lograr el póquer que se consiguió la pasada temporada".

¿Qué representa para usted estar en el banquillo del mejor equipo del mundo?

Mucha felicidad porque me apasiona mi profesión y me siento un privilegiado estar aquí. Poder entrenar al club de tu vida me hace muy feliz. Pienso que estoy en un contexto inmejorable. Por otro lado, sin embargo, soy consciente de la responsabilidad que tengo porque conozco el día a día de este equipo y sé que es una exigencia muy grande, pero esta es la principal motivación que tengo para la próxima temporada.

Su caso parece el de Tito Vilanova cuando cogió las riendas del Barça después de Guardiola, que lo había ganado todo, como el equipo de Jonatan Giráldez...

Puede ser, aunque los retos, cuando más complicados son, con más ganas los afronto. Soy consciente de la responsabilidad que tiene el reto y conseguir lo que se ha conseguido tiene mucho mérito pero repetirlo todavía puede ser más complicado, por lo que mi motivación es intentar repetir los últimos éxitos.

¿Qué balance hace de las tres últimas temporadas al lado de Giráldez?

He disfrutado mucho porque como entrenador me he sentido muy respetado y valorado. Giráldez, en estas temporadas me ha permitido hacer las dos cosas que más me gustan: dirigir los entrenamientos para buscar la mejoría individual y colectiva de las jugadoras y, por otro lado, sentirme muy partícipe del apartado táctico.

Pere Romeu, nuevo entrenador del Barça femenino / FCB

¿Seguiremos viendo a un Barça reconocible con usted en el banquillo?

Marc Vivés, el director deportivo, a quien le agradezco la confianza, ha confiado en mí y yo me veo preparado para el reto. Cada entrenador tiene unos detalles que los identifican y yo estoy aquí también para dejar mi sello.

¿Cómo se definiría como entrenador?

Exigente. Pienso que para que el tono del equipo perdure a lo largo de la temporada es a través de la exigencia y, por otra parte, soy detallista porque me gusta mucho estudiar el juego y controlar el detalle individual más concreto.

¿Mantendrá la línea de proximidad con las jugadoras?

Se puede ser amable y exigente a la vez. No tienes que escoger una cosa u otra. Y cuando más confianza tengas con las jugadoras, más exigente puede ser.

¿Diferencias entre el fútbol masculino y femenino y entre el formativo y el profesional?

La apuesta del club con el femenino es total, firme... La profesionalización es máxima. Dirijo a personas que son futbolistas y la diferencia entre hombres y mujeres no es mucha. El día a día es el mismo, analizo al rival, preparo el siguiente partido, analizó cómo se ha jugado el partido...

En un vestuario que lo ha ganado todo, ¿cómo se hace para mantener la tensión competitiva?

Es mi gran reto. Intentar que el grado de motivación siga siendo muy elevado. Cada temporada es un mundo porque salen y entran jugadoras, debe ajustarse posibles problemas como lesiones, sanciones... y que el equipo siga teniendo una línea de juego muy identificativa.

Eva Pajor, una '9' pura que nos desmarque entre centrales, llegada al área, presión... Pere Romeu

¿Tiene claro las posiciones que deben reforzarse de cara a la próxima temporada?

Con las bajas de Paños y Mariona hemos reforzado la portería con Ellie Roebuck y en la delantera con Eva Pajor, una '9' pura que nos desmarque entre centrales, llegada al área, presión...

También contará con Alexia y Aitana, las dos últimas Balones de Oro...

Contamos con ellas, claro. Aitana es Barça, una jugadora con un potencial increíble, es ritmo de juego, es desmarque, conducción que supera líneas, es determinación en los metros finales... Es un nivel altísimo. La quiero aquí porque nos da una gran mejoría colectiva.

¿Hay cantera para las próximas temporadas?

Sí. El fútbol base es sólido, hay muy buenos profesionales trabajando y el filial lleva varias temporadas haciendo crecer a sus futbolistas. El trabajo no es de un año. El Barça lleva mucho tiempo trabajando muy bien la base. Subir jugadoras no es de un día para otro, pero las hay que ya están preparadas y, cuando lleguen, hay que tener un punto de paciencia para que acaben de crecer.

¿Un mensaje para la afición?

Desde que llegué aquí veo una conexión especial entre jugadoras y afición. Mi mensaje es que sigan confiando en este equipo porque queremos seguir brindándoles muchos éxitos.

¿Le gustaría volver a vivir un partido en el Spotify Camp Nou la próxima temporada?

Sí, sería espectacular. Los partidos que jugamos allí los viví desde arriba al ser entrenador asistente y aluciné. Vivirlo desde el banquillo y desde el césped tiene que ser espectacular. Ojalá el club nos vuelva a abrir las puertas del nuevo estadio.

¿Qué le gustaría pedir para la próxima temporada?

Que el club, jugadoras, afición y staff recordara la temporada como única por el crecimiento del equipo, por cómo ha jugado, que es algo que a mí me importa mucho, por el crecimiento individual de las jugadoras, para sacar la mejor versión de todas ellas y por el grado de detalle con el que ha trabajado el staff. Obviamente, todo eso sin títulos, la gente no se queda con estos recuerdos, así que, obviamente, lograr el póquer que se consiguió la pasada temporada.