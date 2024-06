Pere Romeu, un ojo exquisito y un tipo extraordinario

Con Pere Romeu (1993) empieza una nueva era en el FCBarcelona. El catalán coge el relevo de Jonatan Giráldez en el banquillo azulgrana con el reto titánico de mantener a un equipo histórico -del que es pieza importante- en la cima del éxito. Y ya lo dicen: lo más difícil no es llegar hasta allí, sino mantenerse.

Todo empezó en diciembre, cuando Giráldez anunció que no seguiría en Barcelona la próxima temporada y que emprendería una nueva aventura al otro lado del charco, en Estados Unidos, al frente del Washington Spirit. Tras un cásting exhaustivo de un par de meses, la dirección deportiva azulgrana eligió a Romeu para el banquillo. Un entrenador que sale del ‘staff’ del vigués y que ya estuvo tres años en el fútbol formativo masculino. Pero, ¿quién es Pere?

Tras pasar por el fútbol base del CP Sarrià y de L’Hospitalet, el técnico catalán llegó a la Masia en julio de 2017, como segundo entrenador del Benjamín C. Jordi Roura, Aureli Altimira y Marc Serra apostaron por él. “Estábamos atentos a aquellos entrenadores que pensábamos que sus equipos jugaban bien y casaban con nuestra idea futbolística. Él cumplía con todas las exigencias” cuenta Roura.

Estuvo primero con Albert Puig y luego con Sergi Milà -ahora coordinador del fútbol 11 azulgrana- en los Cadetes A y B. Juntos entrenaron a la generación del 2004, considerada una de las mejores, a nivel histórico, de la Masia. La de Gavi, Ilias Akhomach, Ángel Alarcón o Aleix Garrido, entre otros. “Es un tipo extraordinario, estudioso, trabajador, y tiene muy arraigada la idea de fútbol del Barça”, añade Roura.

DEJA HUELLA

Uno de los primeros futbolistas que hoy destacan en la élite en pasar por sus manos fue Arnau Martínez, del Girona. “Fue uno de los motivos por los que fiché por el Hospitalet. Cuando salí del Barça, me recomendaron que me fuese con él porque era un entrenador ‘top’. Y yo pude confirmarlo. Me enseñó muchísimo. Me alegro mucho que ahora tenga esta oportunidad, ojalá le vaya genial”.

“Yo estuve con él casi tres años”, cuenta Toni Caravaca, diez temporadas en la Masia y actualmente en el Novara de la Serie C italiana. “Es de los mejores entrenadores que he tenido y del que más he aprendido”, confiesa. “Tiene un ojo exquisito para los pequeños detalles que te hacen mejorar un montón. Es buenísimo a nivel táctico, no se equivoca en nada, pone los puntos sobre las íes y siempre tiene el mensaje correcto para todo”. En lo personal, dice Toni, “es una buenísima persona, todavía mantengo el contacto con él. El trato con todos los jugadores es impresionante, es muy cercano y te genera la confianza para poder hablar siempre con él de lo que quieras. Se gana al jugador”.

Pere Romeu con la generación del 2004 de la Masia: Gavi, Garrido, Alarcón, Ilias, Ander y compañía / SPORT

Y uno de los futbolistas que más cariño le tiene es Ilias Akhomach, ahora en el Villarreal después de trece años en el fútbol base azulgrana hasta debutar con el primer equipo. “No lo voy a olvidar nunca porque es uno de los mejores entrenadores que he tenido, me marcó para siempre”, confiesa, “me ayudó muchísimo cuando estaba en el Barça, tanto dentro como fuera del campo. Él es así, se deja la piel siempre e intenta ayudar a todo el mundo”. Explica que “es muy exigente, te pide el cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido. Y tiene una gran actitud y lo transmite a los jugadores, que creo que esto es muy importante en un entrenador. Cuando yo iba a entrenar, iba con ganas, porque sabía que iba a aprender algo nuevo de él y me hacía disfrutar el día a día del fútbol”. A día de hoy siguen teniendo contacto y una gran relación. “Le estaré siempre agradecido”.

VUELTA A CASA

En 2020, en medio de la pandemia, puso punto y final a su etapa en el fútbol formativo, pero no en el Barça. Se marchó a Rumanía, como segundo de Rubén de la Barrera en el Viitorul Constanta, durante un año. Y volvió al club con un reto mayúsculo. Lo fichó, en verano de 2021, Jonatan Giráldez para su nuevo ‘staff’. De hecho, fue recomendación de Sergi Milà, la persona más importante de su carrera como entrenador.

En el cuerpo técnico de Giráldez, Pere dirigía entrenamientos, analizaba los rivales y hacía gran parte del trabajo táctico, veía los partidos en lo alto de la grada, junto a los analistas. Es “un gran estudioso y está especializado en el análisis de vídeo, y destaca por su relación cercana con las jugadoras”, cuentan desde el vestuario culé.

Patri Guijarro y Keira Walsh junto a Pere Romeu tras ganar la Champions en Eindhoven / FCB

“Ya lleva un tiempo con nosotras”, decía Patri Guijarro en una entrevista para este medio. “Los tres juntos son como un solo entrenador. Está muy metido en cada entreno y partido. Va al detalle, está muy cerca y vive muchísimo el fútbol, es un loco”. Y Engen añadía que “es una persona increíble, muy bueno con la táctica, y una parte importante de los éxitos de este equipo”.

Jonatan Giráldez le pasa el testigo: “Es muy buena gente, conmigo siempre ha tenido muchísimo respeto”, asegura el vigués. “Creo que le he dado el protagonismo que merecía para que nos pudiese ayudar; es una persona muy capaz. Ve muchísimo fútbol y tiene una gran relación con las jugadoras. Creo que es una persona también muy directa, parecida a mí en este sentido”. Y añade que “él tendrá sus matices, buscará hacerlo de la mejor manera posible. El equipo queda en buenas manos”. De míster a míster