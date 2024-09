Pajor, la 'killer' que siempre había querido el Barça

Ewa Pajor (Uniejów, Polonia, 3 de diciembre de 1996) es todo lo que le faltaba al Barça. Y no de ahora, sino desde hace años. La delantera polaca es la primera gran 'killer' de la historia reciente del equipo azulgrana. Una de esas especialistas del área que tanto ha costado encontrar.

Cuando Markel Zubizarreta fichó a Oshoala, a finales de mayo de 2019 y tras una cesión de media temporada, buscaba una goleadora para un equipo que quería seguir creciendo en Europa y poder, por fin, competir en la Champions.

Desde la estructura deportiva se llevaba buscando una '9' con experiencia en la élite y gol desde la marcha de Jenni Hermoso (2017) -Toni Duggan no era ese perfil- y el invierno en el que Oshoala llegó cedida del Dalian Quanjian chino estuvo a punto de fichar a la veterana Cristiane Rozeira, toda una institución en el fútbol brasileño y mundial (PSG, Chicago Red Stars, Linkopings, Wolfsburgo o Turbine Postdam, entre otros). Un fichaje que, a pesar de que en el club lo daban por cerrado, no se acabó produciendo porque la futbolista decidió irse al Sao Paulo para estar cerca de su familia en los últimos años de su carrera.

El legado de Oshoala

En apenas cuatro meses en el Barça, durante el periodo que duró el préstamo, Oshoala logró ocho goles en once partidos, incluyendo el primer tanto del club en una final de Champions ante el Olympique de Lyon.

Y se marchó en el mercado de invierno de este año, dejando unos 150.000 euros en caja y un legado de 117 goles durante las seis temporadas -4 completas y dos medias temporadas-, lo que la convirtió en la cuarta jugadora con más goles de la historia de la sección por detrás de Alexia, Jenni Hermoso y Sonia Bermúdez.

Oshoala celebra un gol con el Barça / EFE

La contribución de la nigeriana al crecimiento de la sección es innegable, los números hablan por sí solos. Sin embargo, la evolución del equipo acabó demostrando, a pesar de sus goles, que Oshoala no encajaba con ese perfil de 'killer' de área que remataba todos los centros de Graham -sobre todo en los partidos más exigentes- y, con un rendimiento algo irregular, no acabó de asentarse nunca en el once titular.

De Jenni a Mariona

Desde la final de Budapest en 2019 y hasta este verano, tanto Lluís Cortés como Jonatan Giráldez han contado para la posición de '9' con otro perfil de delanteras con un rol diferente. Han jugado de punta, más o menos partidos y por orden cronológico desde la fecha mencionada, Oshoala, Jenni Hermoso, Pina, Bruna, Crnogorcevic, Geyse, Alexia, Brugts, Salma, Mariona y Ari Arias.

Las jugadoras del Barça mantearon a Mariona en su despedida / SPORT

De hecho, con Mariona de falsa '9' y Salma en el extremo, Giráldez encontró la fórmula del éxito que valió la mejor versión del equipo hasta el momento y también la mejor temporada de la balear.

El oficio de delantera centro

Pajor es diferente y tiene un rol diferente. Pocas futbolistas actuales explican mejor que ella el oficio de delantera centro. Lo ha demostrado en los -solo- seis partidos que ya ha disputado con el Barça, cinco amistosos y el primero de Liga, contra el Deportivo. Ha ido a gol por partido.

En Riazor no brilló en el primer tiempo porque faltó juego interior, pero cuando le llegaron balones en el segundo, metió dos goles. Los dos, de auténtica 'killer'. Es lo que ha venido a hacer.

Ewa Pajor anotó el primer gol de la pretemporada con el Barça / Markus Friedel / FCB

En los últimos años, el Barça ha marcado 'pocos' goles en comparación con la cantidad de ocasiones que ha tenido. Porque faltaba una delantera así. Pero además arrastra marcas, se fabrica espacios, los ataca con inteligencia y se asocia con sus compañeras. Tiene una conexión especial con Graham que viene del Wolfsburgo y que promete dar muchas alegrías a los culés