Oshoala, mejor futbolista africana de 2023

La jugadora recibió el sexto galardón de su carrera tras una temporada de ensueño La nigeriana cerró el curso pasado con 27 goles y seis asistencias de azulgrana

Nuevo premio para Asisat Oshoala. La jugadora nigeriana del FC Barcelona ganó por sexta vez en su carrera el premio a mejor futbolista africana gracias a una temporada de ensueño con el conjunto culé.

La delantera, que anotó 27 goles y repartió seis asistencias en 40 partidos oficiales con la camiseta del Barça en la temporada 2022/23, recogió el premio en la gala celebrada en Marrakech, en la que dio un discurso dedicado al fútbol:

"Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha formado parte de mi viaje. El fútbol es un deporte de equipo y se debe trabajar conjuntamente dentro y fuera de los terrenos de juegos. En el mundial de Australia, África hizo historia y debemos caminar juntas para seguir mejorando y comernos el mundo.", declaró.

THE SIXTH! 🤩



Asisat Oshoala is the 2023 Women’s Player of the Year! 🤩



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/HKYPhnXXWP