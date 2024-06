Oshoala explica las razones de su adiós al Barça

La delantera nigeriana Asisat Oshoala, de 29 años, dejó la disciplina del FC Barcelona en el pasado mercado invernal para fichar por el Bay FC, un equipo de la NWSL con sede en San José (Estados Unidos). En una entrevista concedida a la página web de la FIFA, Oshoala repasó su actualidad, que pasa por los Juegos Olímpicos de París, y desveló las razones que la llevaron a dejar la entidad barcelonista.

Icono del fútbol femenino, Oshoala ha depositado muchas esperanzas en la cita olímpica de este verano, donde Nigeria competirá contra Brasil (25 de julio), España (28) y Japón (31). "Será una cita muy especial", señaló a la FIFA, porque "nunca he estado antes en unos Juegos Olímpicos, pero he oído hablar mucho de ellos. Tengo muchísimas ganas de competir allí… ¡Si formo parte del equipo!".

Sobre las opciones de las 'Súper Halconas' en Francia, Oshoala recuerda que "en el Mundial del año pasado, la gente decía lo mismo. Dijeron que estábamos en el ‘grupo de la muerte’ [junto a Australia, Canadá y la República de Irlanda] y que no podríamos clasificarnos. Pero lo hicimos… Confío mucho en este equipo. Tenemos muchas jugadoras jóvenes y podemos ponerles las cosas difíciles a nuestras rivales. No pensamos únicamente en salir airosas del grupo; creo que tenemos posibilidades reales de marcharnos con una medalla".

Adiós al Barça

Sobre su cambio de aires desde el pasado mercado invernal, Oshoala reconoció que "me sentía muy cómoda en el Barcelona, pero quería experimentar lo que era estar empezando algo nuevo", precisó la nigeriana, que convirtió 117 goles en 162 partidos con el conjunto catalán. Y añadió: "En cuanto me enteré del proyecto del Bay FC, me hizo mucha ilusión. Me encanta lo que hago, y tomo decisiones en función de lo que me hace feliz. Hasta ahora está siendo bastante increíble mi estancia aquí".

En cuanto me enteré del proyecto del Bay FC, me hizo mucha ilusión. Me encanta lo que hago, y tomo decisiones en función de lo que me hace feliz. Hasta ahora está siendo bastante increíble mi estancia aquí Asisat Oshoala

Oshoala sabe que en los Juegos de París deberá enfrentarse a muchas de sus excompañeras del FC Barcelona, pero lo afrontará con naturalidad: "¡Va a ser divertido! Antes del Mundial ya hablamos de eso entre nosotras en el equipo. Todas queríamos enfrentarnos, pero no nos tocó en el mismo grupo. Todas seguimos manteniendo el contacto. Será una experiencia genial", dijo.

De Nigeria comentó que "somos un equipo que no va a parar de correr hasta que oigamos el pitido final. Eso constituye una dificultad para las selecciones contrarias, porque no pueden doblegarnos".

Al respecto, agregó que "sé cuántas niñas ven mis partidos, así que cuando salga a jugar, siempre daré el 100 por cien, porque si no estás en lo más alto, será difícil que la gente te admire. Los Juegos Olímpicos son muy especiales, pero también tendrán su dificultad. Tengo que trabajar duro para poder marcharme con la cabeza bien alta y decir: 'Bien, sé que lo he hecho lo mejor que he podido'".

Apasionada del baloncesto

En la entrevista que concedió a la página web de la FIFA, Oshoala también desveló que en París 2024 le gustaría ver algún partido de baloncesto, especialmente de Estados Unidos porque "me encanta LeBron James. Me gusta ver a gente que tiene repercusión fuera de su deporte, y eso es lo que veo en LeBron. Tiene una fundación, ha construido una escuela… Son cosas que son incluso más importantes que el baloncesto. Por eso es mi jugador favorito", explicó.

En 2015 creó la Fundación Asisat Oshoala, que pretende utilizar el deporte para empoderar a las niñas en su país natal. "Estamos dando esperanzas a las niñas, creando oportunidades para ellas, enseñándoles habilidades para la vida y cambiando sus vidas", relató.