Oficial: Ingrid Engen renueva con el Barça hasta 2025

Como adelantó SPORT, la centrocampista noruega será azulgrana por dos temporadas más "Desde el primer momento en que llegué me he sentido como en casa”

Ya es oficial. Ingrid Engen será culé hasta, como mínimo, 2025. La centrocampista noruega firmó su renovación con el Barça por dos temporadas más, como adelantó SPORT.

"DESDE EL PRIMER MOMENTO ME HE SENTIDO EN CASA"

La centrocampista noruega mostró su felicidad en declaraciones para los medios del club: "Estoy súper contenta de poder quedarme aquí por más años. Sigue siendo un sueño jugar por este club. Desde el primer momento en que llegué me he sentido como en casa".

"Personalmente me siento muy bien y como jugadora evolucionando todos los días aquí. Me siento muy bien en el campo. Esta temporada he enseñado quien soy en el terreno de juego, he podido ayudar al equipo y es lo que espero hacer más".

APUESTA FIRME

El salto de calidad que ha dado esta temporada, ya adaptada al juego del equipo, ha sido clave para que el club siga apostando por ella. Engen se encontraba en un gran momento de forma y confianza antes de la lesión que sufrió en el cuádriceps, cuajando grandes actuaciones en partidos importantes como ante el Bayern de Múnich o el Atlético.

En los despachos se sigue trabajando en las renovaciones de Rolfö, Bruna y Pina -prácticamente cerradas- así como en la de Paredes y Cata Coll.