Oficial: La gira del Barça femenino, al detalle

El FC Barcelona Femenino viajará a Estados Unidos a finales de verano para disputar dos partidos amistosos en el marco de la pretemporada del equipo catalán. El equipo, entrenado por el nuevo técnico, Pere Romeu, jugará contra el Bay FC el 27 de agosto en San José (California) y se trasladará a Dallas (Texas) para enfrentarse al Dallas Trinity FC el 30 del mismo mes. El viaje de las azulgrana a Estados Unidos está organizado por NSN (Never Say Never), empresa cofundada por el ex capitán del Barça

Andrés Iniesta.

El actual campeón de LaLiga F y de la UEFA Women's Champions League, considerado uno de los mejores equipos del mundo a nivel femenino, viajará al otro lado del Atlántico para competir con dos equipos destacados del fútbol femenino norteamericano: el Bay FC, donde juega la ex azulgrana Asisat Oshoala, milita en la National Soccer Women’s League (NWSL); mientras que el Dallas Trinity FC, juega en la USL Super League.

El Barça, con jugadoras como Alexia Putellas (Ballon d’Or 2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (Ballon d’Or 2023) como protagonistas, pondrá a prueba su nivel en un escenario internacional para seguir inspirando, junto al Bay FC y al Dallas Trinity FC, a nuevas generaciones de jóvenes futbolistas.

NSN cuenta con una amplia experiencia organizando partidos amistosos alrededor del mundo. En 2023 llevó al FC Barcelona a Tokyo (Japón) para jugar con el Vissel Kobe y también organizó, a principios de 2024, la gira de pretemporada del Inter Miami, con partidos en Japón y El Salvador.

Para obtener más información y estar al día de la venta de tickets, se ha habilitado la siguiente página web: https://fcbarcelonawomenusa.com