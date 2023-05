Mariona: "No tenemos que hacer nada extraordinario"

La delantera del FC Barcelona participó en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la Champions contra el Wolfsburgo "La clave del éxito es la apuesta del club por nosotras"

Mariona Caldentey es una de las cinco futbolistas del FC Barcelona que participaron en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la UEFA Women's Champions League de este sábado contra el Wolfsburgo.

La balear, siempre con su sonrisa característica, se mostró muy positiva respecto a cómo llega el equipo.

¿Cómo van esos nervios?

No tengo muchos [risas], estoy deseando que llegue el sábado. No tenemos que cambiar muchas cosas, lo que estamos haciendo nos está funcionando bien y no hay que hacer nada extraordinario.

Cuatro finales en cinco años. ¿Cómo se explica?

La clave del éxito del Barça es la apuesta del club por nosotras, la profesionalización de la sección y que siempre nos han ofrecido todo lo que hemos necesitado para poder rendir y dar el máximo nivel. También la apuesta por la gente de la casa y las jóvenes, así como los fichajes diferenciales de fuera.

Este año habéis vivido situaciones diferentes en los partidos. ¿Llegáis más maduras?

Sí, siempre intentas aprender de los partidos, pero cuando ganas, quizás olvidas más rápido los puntos negativos. Cuando pierdes, o te toca remontar, te fijas más en los aspectos a mejorar. Aunque no todos los resultados han sido los que queríamos, nos han ido bien para trabajar en aspectos en los que el Wolfsburgo nos puede hacer daño. Ha sido un aprendizaje muy positivo y ahora somos un equipo más maduro.