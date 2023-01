Mariona: “Estaremos al 100% en la final”

Mariona Caldentey, delantera del Barcelona, explicó que este domingo su equipo estará "al cien por cien" en la final de la Supercopa Las jugadoras lesionadas del Barcelona, entre las que se encuentra la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas, viajarán a Mérida para presenciar la final en directo

Mariona Caldentey, delantera del Barcelona, explicó que este domingo su equipo estará "al cien por cien" en la final de la Supercopa de España ante la Real Sociedad, a pesar de haber jugado una hora con una futbolista menos el jueves en las semifinales ante el Real Madrid y haber disputado una prórroga.

"Fue un partido muy exigente. Una hora con 10 contra el Real Madrid exige que cada jugadora dé un plus extra y acabas reventada. Pero entrenamos para eso y tenemos plantilla. Ya estamos un poco más frescas", añadió Mariona en la rueda de prensa previa a la final celebrada en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz).

🔊 @mariona8co: "El partit contra el Madrid ens va exigir un plus extra a cada jugadora, però ja estem més fresques" pic.twitter.com/br11OpErdz — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 21 de enero de 2023

A pesar de que el Barcelona es el gran favorito por su dominio en las competiciones nacionales, Mariona asegura que el equipo sigue teniendo hambre de títulos: "No sé si alguien alguna vez se ha cansado de ganar, pero no es nuestro caso. Yo, por lo menos, el día que no tenga esa ambición no estaré aquí. No se puede normalizar el hecho de ganar".

Las jugadoras lesionadas del Barcelona, entre las que se encuentra la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas, viajarán a Mérida para presenciar la final en directo. "La verdad es que no hemos hablado sobre quién tiene que levantar la copa porque primero tenemos que jugar y ganar. Pero Alexia es nuestra capitana y nuestro emblema", respondió Mariona sobre si Alexia será la encargada en caso de triunfo.