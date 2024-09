Mariona enamora al Arsenal y ya tiene su propio cántico

Dicen que a veces no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, pero también sucede al contraro, que no aprecias algo hasta que lo tienes. Lo mismo en el fútbol. Mariona Caldentey, eterna infravalorada, ha tardado dos partidos y medio en enamorar a un Arsenal que ya le ha creado su propio cántico.

El equipo inglés ganó, en Meadow Park, al Rosenborg (1-0) que dejó al Atlético fuera de la Champions para clasificarse para la ronda previa final de estos 'playoff' de clasificación para la competición continental. Y Mariona fue elegida 'MVP' del encuentro.

Al término del envite, durante la celebración, se escuchó en la grada un nuevo cántico: "Shake it Caldentey, shake it Caldentey! Twist and shout, twist and shout". Algo así como 'Baila, Caldentey', en un lenguaje más informal y haciendo referencia a los movimientos de su juego y a la mítica canción 'Twist and shout' de los Beatles.

Feliz en Londres

"Ha sido increíble, al principio ni me di cuenta de que la canción iba para mí", dijo Mariona para los medios del club 'gunner'. "Entonces todas han venido hacia mí y me lo han dicho. Lo aprecio mucho. Estoy muy feliz de estar aquí, me siento acogida y muy valorada por todos. Me encanta este cántico, creo que es el nuevo favorito de todos y espero que podamos celebrar mucho".

Sus primeros minutos con el Arsenal los jugó en el amistoso de Estados Unidos contra el Chelsea (1-0 para las 'blues'). Disputó media hora. Y desde entonces ha sido titular en los dos partidos de esta fase previa de la Champions, contra el Rangers (6-0) y el Rosenborg (1-0).

Ahora toca un último paso para volver a estar en la fase de grupos de la competición europea. Una eliminatoria, a doble partido, ante el Hacken que ya fue una de las revelaciones de la pasada temporada pero que ha perdido a su gran estrella, Rosa Kafaji, ya en manos, precisamente, del Arsenal