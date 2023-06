Maria Pérez renueva con el Barça hasta 2025

Como adelantó SPORT, la joven futbolista es apuesta de club y dará el salto definitivo al primer equipo No se descarta una cesión, según como quede definida la plantilla, para que siga creciendo en la élite

Maria Pérez seguirá en el FC Barcelona hasta, como mínimo, 2025. Como adelantó SPORT, la joven centrocampista es apuesta de club y dará el salto definitivo al primer equipo.

Ha firmado por dos temporadas más después de cerrar un curso inmejorable, en el que ha sido campeona de la Primera RFEF -segunda división- con el filial y campeona de la Liga F, de la Supercopa y de la Champions con el primer equipo.

Salto al primer equipo

Cerrará, Maria Pérez, así su etapa en el Barça B, que este año ha alternado con entrenamientos y convocatorias a las órdenes de Jonatan Giráldez y tendrá ficha de primer equipo.

Eso sí, no se descarta una cesión según cómo quede finalmente configurada la plantilla, para que pueda seguir creciendo y acumulando minutos en la élite, dada la competencia que tendría en el centro del campo -especialmente en la posición de pivote- aunque también puede jugar y ha jugado de central. Es algo que se decidirá a final de temporada.

Un sueño

“Estoy muy feliz por estar dos años más aquí en mi casa, en el club de mis sueños. Esperamos que sean dos años llenos de títulos y de alegrías para la afición”, dijo tras el acto de firma y fotos oficiales con Joan Laporta y Xavi Puig.

“Es un sueño. Ya cuando me ficharon no me lo creía. A aprovecharlo, a disfrutar de las mejores jugadoras del mundo”.