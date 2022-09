La nueva lateral azulgrana habla para SPORT sobre su nueva etapa en Barcelona, la actualidad del fútbol femenino y algunos nombres propios "Ya gané la Champions con el Lyon, ahora quiero hacerlo con el Barça"

A Lucy Bronze (Berwick-upon-Tweed, Inglaterra, 28 de octubre de 1991) se la ve feliz en Barcelona. Su vida futbolística en los últimos años ha sido una montaña rusa. En 2020, después de muchos años de subida y un palmarés repleto de títulos colectivos e individuales, fue nombrada 'The Best' por la FIFA y tocó techo. Decidió, entonces, dejar Lyon para volver a Manchester, donde ha jugado las dos últimas temporadas.

En su último año en el City no fue "feliz del todo", explica, "no me sentía con confianza, quería llegar hasta el final y hacer una buena Eurocopa". Cuando cerró su segunda etapa como 'sky blue' no sabía cuál sería su próximo destino. Sin embargo, recibió la llamada del Barça y no se lo pensó dos veces: "nunca en la vida hubiese podido decir que no".

Lo que sucedió después fue por todos conocido. Bronze se proclamó campeona de Europa con Inglaterra siendo una de las mejores jugadoras del torneo. Y en el Barça ha encajado más rápido de lo que algunos esperaban: "Estoy disfrutando mucho". Con la templanza y la sonrisa tímida que la caracterizan, la nueva lateral azulgrana atendió a SPORT para hablar sobre su nueva etapa en Barcelona, sobre fútbol, sobre la actualidad deportiva y algunos nombres propios.

Pregunta: ¿Cómo prueba la nueva vida en Barcelona?

Respuesta: Muy bien, muy contenta. Feliz de estar en un país bonito y con sol [ríe].

P: En tu primera semana de entrenamientos dijiste que la adaptación te estaba costando un poco. Sin embargo, demostraste un gran nivel desde el primer partido. ¿Estás ya cien por cien adaptada?

R: Casi, sí. Cada vez más. Creo que una vez entienda el idioma estaré preparada al cien por cien. De momento, a veces hablo inglés en los entrenamientos y en los partidos.

Muchas jugadoras cuando llegan al Barça coinciden en que los entrenamientos son muy diferentes a lo que estaban acostumbradas. ¿Tú has notado esta diferencia?

Sí, por la alta intensidad. Cada sesión es muy diferente a lo que yo hacía en Inglaterra, incluso son diferentes a cuando jugaba en Francia, que el nivel era parecido. Pero lo disfruto mucho, me gusta trabajar duro.

¿Qué te dice el entrenador?

Al principio esperaba que yo necesitase un tiempo para adaptarme y para entenderme en el campo con el resto de jugadoras. Así que no tuve la presión de tener que estar al cien por cien a mi mejor nivel. En cada sesión, 'Jona' me da información y consejos para encajar en el equipo, para que yo pueda ser mejor y para que el equipo pueda ser mejor conmigo.

Hiciste un gran papel en la Eurocopa y también en los primeros partidos con el Barça. ¿Sientes que estás en un gran momento?

¡Sí! Me siento muy segura. La Eurocopa fue muy buena y fiché por uno de los mejores equipos del mundo. Que el Barça te quiera es algo que te da mucha confianza. Así que sí, estoy en un gran momento y disfrutando mucho del fútbol.

El Barça te fichó por tu experiencia, tu físico y tu talento. Y tú, ¿por qué elegiste el Barça?

Por el éxito y la manera de jugar. Todo el mundo sabe cómo juega el Barça y es algo que yo quería aprender para ser mejor. Han ganado muchos títulos. Es verdad que solo tienen una Champions, pero han llegado a la final varias veces. Era el tipo de éxito que quería emular. Ya gané la Champions con el Lyon, ahora quiero hacerlo con el Barça.

Hablemos de fútbol. Llegaste aquí sabiendo que hasta el momento Torrejón había sido indiscutible en el lateral derecho. ¿Esperabas ser titular desde el principio?

Creo que cuando juegas en un gran equipo, especialmente en el Barça, no hay solo once jugadoras. Hay veinte o veinticinco, y todas pueden jugar en varias posiciones y en diferentes momentos de la temporada. 'Torre' puede jugar en el lateral y yo también, pero también lo he hecho de interior y pudimos jugar juntas. Pero al Barça también se le conoce por esta versatilidad. Mariona, por ejemplo, juega de extremo y de interior. Nos adaptamos todas.

Sobre esto quería preguntarte. En el primer partido de Liga, cambiaste el lateral por el interior. ¿Sabías que iba a pasar o fue una sorpresa?

Fue una sorpresa [ríe]. Cuando vi que Torrejón entraba, pensé que iba a sustituirme. Pero ella me dijo "No, Lucy, te toca jugar en la posición de Vicky". Ya había jugado allí antes. Teníamos muchas lesiones y Patri tuvo que abandonar por el golpe. Pude aportar energía y físico al centro del campo, quisimos asegurarnos de que ganábamos el partido.

¿Te dijo algo Aitana sobre lo bien que jugaste en su posición?

¡Sí! Me comentó que lo había hecho muy bien. Le dije que vigilase, que igual le robaba su posición [ríe]. No, en serio, todas fueron muy agradables conmigo. Pero obviamente tenemos a las mejores centrocampistas del mundo en el Barça y no creo que vaya a tener que jugar allí mucho más.

Conoces bien a Keira Walsh, has jugado con ella en Manchester y con la selección. Es pivote, una de las posiciones más difíciles en el Barça, y llegó con la presión añadida de ser el traspaso más elevado de la historia. ¿Cómo la ves, tú, aquí?

La adaptación conlleva tiempo. Yo lo tuve más fácil, ella llegó ya para el primer partido de Liga y no pudo hacer pretemporada. Como dices, su posición es la más difícil en el Barça. Y si encima eres inglesa y no sabes hablar español, imagínate. Pero creo que lo está haciendo muy bien. Está mejorando en cada entrenamiento y en cada partido. Cuando vean a Keira al cien por cien todos entenderán por qué fichó por el Barça, porque es la futbolista perfecta para jugar aquí.

¿Qué puede aportar al equipo?

Puede ver pases que nadie más ve y además los completa. Es lo que hace con Inglaterra, controla los partidos, los tempos. Ya lo vimos en la final de la Euro, en el pase de uno de los goles. Recuerdo que hablé con alguien que había visto el partido por televisión y me dijeron que ni ellos pudieron ver ese pase.

Cuando te uniste al equipo en la pretemporada, te reencontraste con muchas jugadoras a las que ganaste en la Euro y te hicieron cantar 'Sweet Caroline'. ¿Todo olvidado, pues?

Sí [ríe]. Fue un poco incómodo, pero todas querían que la cantase. Los recuerdos que me trae esta canción son muy diferentes a los que tienen ellas. Pero cuando llegué, todas me felicitaron por haber ganado la Euro. Ya está todo bien [ríe].

Tengo entendido que sueles ser una de las futbolistas más divertidas en los equipos donde juegas. ¿Ya eres de esas en el Barça?

[Ríe] Es un poco difícil porque no domino el idioma y pocas jugadoras hablan inglés. Pero sí, me gusta pasármelo bien. Trabajo mucho cuando entreno y es increíble ser futbolista de profesión, así que quiero disfrutar de ello y divertirme.

Y parece que tienes una conexión especial con las jugadoras más jóvenes. Te ríes con Vicky y su edad, cuidas a Alba Caño cuando tiene frío en los partidos...

Me acuerdo que cuando empecé a jugar con Inglaterra, y yo era la más pequeña, una de las veteranas me dijo que lo mejor que había hecho era rodearse de las más jóvenes, porque su entusiasmo es increíble. A veces, cuando llevas muchos años de carrera, puedes llegar a la monotonía. Y si te rodeas de las jóvenes, te contagias de su pasión por cada gol, por cada victoria, o simplemente por ser parte del equipo. Es algo que quizás das por hecho porque lo has vivido durante diez años, pero se tiene que valorar. Además, las más pequeñas no se ríen de mí cuando intento hablar en español, que las veteranas sí lo hacen [ríe].

El futuro del Barça es brillante, ¿no?

Por supuesto. Las pequeñas son increíbles, de las más buenas que he visto nunca. Vicky [López], por ejemplo, que es la que más he visto, será una gran estrella cuando sea un poco más mayor.

Lucy Bronze, entrevistada por SPORT | Javi Ferrándiz

Alexia te escribió cuando se hizo oficial tu fichaje. ¿Cómo es su papel dentro del equipo cuando está pasando un momento tan duro por la lesión?

La veo cada mañana y practicamos juntas su inglés, porque está intentando mejorarlo. Es una lesión muy difícil de llevar, especialmente para ella, que le ha llegado en el mejor momento de su carrera. Es la ganadora del Balón de Oro, la capitana del Barça y de España, la mejor jugadora de Europa y del mundo. Su carrera estaba muy arriba y de repente tuvo que parar. Y aún así está presente cada día, habla con todas las jugadoras, con las nuevas incorporaciones. A pesar de todo, lo está gestionando muy bien.

Algunas de tus compañeras también lo están pasando mal por la situación que viven con la selección española. ¿Cómo lo ves, tú?

Creo que es una situación muy complicada para ellas. Yo no juego con España y por lo tanto no conozco todos los detalles. Pero en el fútbol femenino es importante que todas las partes vayan de la mano. Lo he vivido con Inglaterra. Nuestra federación siempre nos ha escuchado. En los últimos cuatro o cinco años hemos hecho muchos cambios. Y ha sido de manera colectiva. Teníamos el apoyo de todas las partes y ganamos la Eurocopa. En Estados Unidos pasa lo mismo. Allí las jugadoras se pronuncian constantemente porque quieren cambios. Y han ganado el Mundial muchas veces.

Las jugadoras tienen que tener voz, decir lo que piensan y cómo se sienten. En este caso ellas han hablado solo porque quieren mejoras, es importante recordarlo. No lo dicen por decir cosas negativas. No importa del equipo que seas, de la selección inglesa, la española, o el Barça, da igual, todas queremos que el fútbol femenino mejore porque sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Muchas de las mejores jugadoras del mundo están en la selección española y quedaron eliminadas en cuartos de la Euro, seguramente fue decepcionante para muchos. Y esto ya demuestra que algo no va bien y las jugadoras quieren cambiarlo, así que es importante que se las escuche.

Volviendo al Barça, ya has podido jugar en el Johan Cruyff. Tus compañeras dicen que es la mejor afición del mundo. ¿Estás de acuerdo?

[Ríe] Sí, es una locura. Son increíbles, te siguen a todos los partidos, incluso en los amistosos de pretemporada. Justo después de fichar, que no había jugado ni un partido y casi no había estado ni en la ciudad porque tenía la Euro, sentí el apoyo de mucha gente en Inglaterra y había muchos seguidores del Barça allí. Es una afición muy especial.

Ya viste lo que pasó el año pasado cuando se abrió el Camp Nou para el femenino. ¿Tienes ganas de vivirlo tú también?

Tengo muchas ganas de jugar en el Camp Nou. Vi los dos partidos el año pasado y el ambiente parecía impresionante. Es maravilloso el hecho de que el fútbol femenino haya llegado a este punto, que el Barça haya jugado dos veces en un gran estadio con más de 90.000 personas, que Inglaterra haya jugado en un Wembley lleno... Será genial formar parte de este Barça 'rompe-récords'.

Para terminar, ¿qué objetivos te marcas en esta nueva etapa?

Ganarlo todo. Es lo que el Barça siempre ha querido y lo que yo quiero. Entrenamos y jugamos para ganar todas las competiciones y levantar todos los títulos posibles.