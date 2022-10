El Levante, piedra de toque para un Barça intratable

El equipo granota, que todavía no sabe lo que es perder, sueña con rascar algo ante un Barça que rotará Patri, Bronze, Pina oCrnogorcevic podrían ser algunas de las novedades de Jonatan Giráldez

Tras una nueva goleada europea, el Barça afronta este domingo (12:00) una nueva jornada de Liga. El equipo de Jonatan Giráldez, el único con pleno de triunfos en el campeonato doméstico, ofrecerá seguro novedades respecto al equipo que pasó por encima (1-4) del Rosengard sueco en la Women’s Champions League.

Un cambio será obligado. Caroline Graham Hansen se tuvo que retirar por una lesión en el bíceps femoral y estará unas cuantas semanas de baja. El sitio de la noruega lo podrían ocupar o Crnogorcevic o Claudia Pina. No será probablemente la única modificación respecto al encuentro del pasado miércoles. El técnico es consciente de que el calendario está muy cargado y de que para evitar molestias y lesiones tiene que rotar sí o sí. De esta forma, Patri o Lucy Bronze, que no fueron titulares en Suecia, seguramente regresarán al equipo titular. También podría entrar Nuria Rábano por Fridolina Rolfö en el lateral zurdo a pesar del partidazo de la escandinava ante el Rosengard. Arriba, Mariona volvería a su hábitat natural tras jugar de interior y Geyse Ferreira sería la referencia ofensiva. La brasileña no vio puerta en Champions, pero rindió mejor que una Oshoala que, salvo sorpresa, empezará en el banquillo.

UN LEVANTE PELIGROSO

Las azulgrana recibirán en un Johan Cruyff hasta ahora inexpugnable a uno de los pocos equipos (cuatro en total) que no saben lo que es perder en esta Liga F. El Levante acumula tres victorias y dos empates y viene de sacar un buen punto ante el Real Madrid en Orriols. El cuadro granota, en el que juega la exbarcelonista Andonova, suma un triunfo y un empate fuera de casa. El curso pasado el Levante se llevó un contundente 4-0 en el Johan Cruyff.

ALINEACIONES PROBABLES:

FC Barcelona: Paños, Bronze, Paredes, Torrejón, Rábano, Walsh, Patri, Aitana, Crnogorcevic, Geyse y Mariona.

Levante: López, Tomás, Calligaris, Méndez, Antonia, Baños, Pinto, Fernández, Andonova, Redondo y Ramírez.