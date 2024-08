Kika Nazareth: “Vengo a aprender, a disfrutar y a ganar”

Francisca -‘Kika’- Nazareth (Lisboa, 17 de noviembre de 2002) es sinónimo de talento, alegría y carisma. Siempre tiene una sonrisa en la cara. “No siempre, pero muchas veces”, corrige riendo, “aquí, sí”.

Lo dice porque está cumpliendo un sueño, aunque suene a tópico. Todavía no se cree que haya dejado su querida ciudad y aún le cuesta decir ‘nosotras’ cuando habla del Barça.

Pero ya es una más del grupo. Y aunque habla un español casi perfecto, reconoce estar algo nerviosa en su primera entrevista -exclusiva en SPORT- como nueva jugadora del FC Barcelona. Promete, al terminar, que repetiremos en catalán al final de temporada. Y vuelve a reír.

¿Qué te hace feliz?

Jugar al fútbol. La familia, los amigos, la playa, el mar… y cantar. No canto bien, pero me gusta cantar y bailar.

Como en el campo. ¿Te tomas el fútbol como la vida?

Es mi principal objetivo, disfrutar. Claro que es mi vida profesional, pero va relacionado. Lo hago porque lo disfruto. Juego al fútbol porque me hace feliz.

¿Cómo es Kika, para la gente que no te conoce?

Una persona muy feliz. Soy una privilegiada, tengo una personalidad muy fuerte. Soy difícil, a veces, para mi familia y para mis amigos más cercanos. Pero soy también una persona fácil a la hora de hacer amigos y relacionarme.

Vienes del fútbol de la calle. ¿Cómo te ha ayudado esto en ser la futbolista que eres?

Yo siempre jugué de una forma natural, sin pensar. Y creo que eso fue lo mejor. Sin plan, sin objetivos. Y cuando tú no piensas y solo disfrutas, las cosas salen de forma natural.

¿Qué tal tus primeros días aquí? ¿Te ha sorprendido algo?

Está siendo increíble. Hoy hablaba con Ingrid [Engen] y le decía que a veces parece que estoy soñando, porque el año pasado estaba aquí, jugando contra contra ellas, y ahora soy parte de ellas. Y es un sueño. Además de ser grandes jugadoras y profesionales, lo son como personas. Saben convivir con nosotras, las nuevas, nos recibieron muy bien.

Aitana se hace esperar...

No pasa nada, tengo mucho tiempo [risas].

¿De dónde viene vuestra relación?

Solamente de jugar contra ella. Yo crecí viendo a Marta [Vieira] y a [Alex] Morgan, pero la primera vez que vi a Aitana jugar, pensé que era de otro planeta. Es que es otro nivel. Y ahora voy a tener la posibilidad de jugar con ella... me quedo sin palabras.

¿Qué te pide Pere [Romeu]?

Es una pregunta para él [risas]. Valoro mucho toda la implicación que tiene con nosotras y conmigo en particular. No diría que la relación con el ‘staff’ es de amigos, pero sí muy, muy cercana. Y así lo hacen todo más fácil. Llevo solo un par de entrenamientos y todavía tengo mucho tiempo para aprender con él, con todas. He venido a esto.

Una curiosidad. En el Benfica te hemos visto jugando en el centro del campo, de delantera… ¿En qué posición te ves aquí?

Lo mejor que el Barça tiene como equipo es la manera de jugar, el dinamismo. No hay una sola posición y creo que yo voy a ser una más, jugando por la izquierda, yendo por dentro, alternándome. iY este es el mensaje que nos ha dado el entrenador.

Vienes de un equipo, el Benfica, en el que tenías un papel muy protagonista. Y ahora jugarás con muchas de las mejores del mundo. ¿Ganarte el sitio es un reto para ti?

Yo creo que busqué esto, también, para crecer. A veces era difícil ser la protagonista, una de ellas. Esto conllevaba mucha responsabilidad, y es algo bueno, pero a veces tenía demasiada presión. Sé que aquí también voy a tener presión, pero es diferente. Tengo mucho que aprender. Voy a tener la oportunidad de jugar con las mejores del mundo, que en el Benfica también lo son, pero es diferente, ya me entiendes.

Kika Nazareth posa para SPORT / Dani Barbeito

Hablemos de tu fichaje. ¿Cómo reaccionas a la llamada del Barça?

No me lo creía ni después de haber firmado. Pasaron unos días y no daba crédito. Hasta que vine aquí y vi a Mapi [León], que fue la primera, no dije: vale, ahora sí es verdad. A veces estoy sola en casa y me pongo a pensar: ‘¿Qué está pasando con mi vida? Estoy en el Barça, estoy con las mejores’. Es un sueño hecho realidad.

¿Lo tuviste claro?

Sí y no. Fue una decisión fácil, pero al mismo tiempo fue escoger entre lo profesional y lo personal.

Porque nunca habías salido de Lisboa.

Yo crecí como persona, como aficionada y después como futbolista en el Benfica. En este sentido fue complicado tomar la decisión de hacer este cambio. Pero tengo 21 años y buscaba lo mejor para mi carrera y para mi futuro. Sé que el Benfica está creciendo y va a seguir evolucionando. Tiene muy buenas jugadoras y para mí el Benfica es mi amor. Pero profesionalmente fue una decisión fácil. Es que es el Barça. Y el Barça, nosotras -ahora puedo decir ‘nosotras’-, somos las mejores.

Me mandan un mensaje para ti desde el Benfica…

No voy a llorar, ¿no?

Vídeo de Andrea Falcón, exjugadora del Barça, ahora en el Benfica: “Hola Kika, solo quería desearte lo mejor en esta nueva aventura. Que confíes en ti, tienes calidad de sobras y lo sabes. Aprende mucho y sobre todo disfruta. No te olvides de disfrutar. Aquí te estamos echando de menos, yo voy a echarte mucho de menos pero me alegro de que estés cumpliendo un sueño. Mucha fuerza y nos vemos por los terrenos de juego.

Oh… Es la mejor [sonríe].

¿Hablaste con ella antes de venir?

Claro. Durante todo el año, sin saber que un día estaría aquí, le hice muchas preguntas. Quería saber cómo era estar en el Barça. Falcón es una persona buenísima. Fue fácil para ella adaptarse a nuestro equipo porque a todas nos encantaba. Sobre el Barça habíamos hablado mucho y después de fichar le pregunté todavía más y me dio muchos consejos. Es muy buena y le deseo lo mejor, a ella y al Benfica. ¡Te echo de menos, también!

Kika Nazareth durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Has podido visitar ya algo de la ciudad?

A mí me encanta viajar y estuve en Barcelona el año pasado, en fin de año. Dicen que Barcelona es muy parecida a Portugal, a Oporto y a Lisboa. Que las personas tenemos la misma energía. Somos amigables, nos gusta la fiesta… y fue fácil de hacer el cambio. Estuve en Sitges, quiero ir a la Costa Brava… Siempre que tenga un día a libre voy a ir visitar sitios para conocer mejor Barcelona. Necesito restaurantes, también, que me encanta la comida de aquí.

¿Cómo es tu relación con el Barça?

Yo estaba loca, en el buen sentido de la palabra, por el Benfica y solo por el Benfica. Pero cuando Messi empezó a jugar aquí… Después de Aimar, siempre ha sido mi ídolo. Yo quería ver a Messi y por lo tanto miraba muchos partidos del Barça. No voy a mentir y decir que era mi equipo desde niña, pero para mí y para mucha gente el Barça es el equipo que juega ‘tiki-taka’ y uno de los mejores, sino el mejor, del mundo. Ahora sí, ¿eh?. Ahora es mi equipo. Voy a ver todos los partidos y voy a comprar todas las entradas para ir al Camp Nou cuando esté acabado.

Ya has jugado aquí, con el Benfica, pero el día 23 hay Gamper y lo vas a hacer con tu nueva camiseta. ¿Tienes ganas de conocer a la afición?

¡Sí! Cuando jugué aquí, una de las cosas que me marcó más fue la gente. La proximidad que la afición tiene con las jugadoras, el amor que les transmiten. Y esto es muy bueno. En el Benfica es muy parecido y estaba acostumbrada a tener esa proximidad, a sentirlo como una familia. Esto es lo mejor. Si nosotras damos lo mejor en el campo y la afición da lo mejor en la grada, las cosas van a salir bien.

Hemos hablado de lo que puedes aportar al Barça. ¿Qué esperas tú de esta nueva etapa?

Ganar. Todo. Ganar la Champions [ríe]. Espero crecer, evolucionar como persona y como jugadora. No es fácil cambiar de país, vivir sola. Es mi primera vez viviendo sola. Espero alegría todos los días. Compromiso, sonrisas, y ganar.

La final de la Champions este año es en Lisboa. Sería una bonita manera de cerrar tu primera temporada.

Me gustaría jugar la final de la Champions todas las temporadas, pero esta especialmente. Es en Lisboa, mi casa. Y sería un sueño, uno más