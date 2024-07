Kika Nazareth: "Quiero ganar la Champions en Lisboa"

El Barça hizo oficial el pasado 4 de julio el fichaje de la delantera del Benfica Kika Nazareth, una de las tres incorporaciones que ya ha concretado el equipo femenino blaugrana, junto a la delantera del Wolfsburgo Ewa Pajor y a la portera del Manchester City Ellie Roebuck.

A sus 21 años, Kika es ya uno de los talentos más firmes del panorama futbolístico europeo. No en vano viene avalada por los 82 goles que ha firmado en 128 partidos con el Benfica, que ingresará entre 400.000 y 500.000 euros por el traspaso, la cifra más alta de una venta en el fútbol femenino de Portugal.

Kika Nazareth ha ofrecido su primera entrevista este jueves en 'Barça One', el canal oficial del club blaugrana. Y lo ha hecho para mostrar su ilusión en esta nueva etapa que inicia en 'can Barça'.

"El Barça ha ganado todo lo que se puede ganar y es un privilegio representar estos colores y jugar con las mejores del mundo. Aún no me creo que sea verdad", empieza diciendo la joven delantera portuguesa, que se deshizo en elogios hacia sus nuevas compañeras: "Es el mejor equipo del mundo, con las mejores jugadoras y tengo la certeza de que voy a aprender mucho con ellas tanto como jugadora como persona. Jugar con las mejores, como Aitana, Alexia o Patri lo hace todo más fácil".

Kika considera que tiene las condiciones para triunfar en el Barça: "Todo el mundo me dice que me voy a adaptar muy bien, porque mi juego es muy parecido al del Barça. Dicen que tengo un juego muy inteligente y eso es lo mejor que puedo oir. Lo que está claro es que el tipo de juego en España es más bonito. Es menos físico y se juega más con el balón". En todo caso, la delantera asume la responsabilidad de marcar goles, que es para lo que el Barça la ha contratado: "He marcado muchos goles con el Benfica y los aficionados del Barça lo saben".

La portuguesa tiene claro a lo que ha venido, ganar títulos: "Tenemos todas las herramientas para ganar y sería muy bonito ganar la primera Champions League en Lisboa. Quiero ganar todo lo que hay para ganar. No me gusta perder. Ya he perdido contra el Barça y perder te enseá pero lo mejor que hay es ganar".

Kika Nazareth tuvo un recuerdo para el Benfica, el club en el que se ha formado: "Cerrar una puerta como la del Benfica es muy complicado, pero creo que los aficionados benfiquistas entienden esta decisión. Les deseo lo mejor y me gustaría jugar la final de Lisboa contra el Benfica. Me voy triste del Benfica, pero tengo una vida por delante y ahora estoy en el mejor equipo del mundo".

La delantera volvió a reiterar la ilusión con la que afronta esta nueva etapa en el Barça: "Soy muy joven y un día estás en la escuela estudiando y ahora estoy firmando por el Barça. El fútbol femenino está evolucionando muy rápido y ser parte de este proceso es increíble y maravilloso. Las jóvenes del Barça acaban siendo las mejores del mundo y ser parte de esto es increíble".