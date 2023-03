Jonatan Giráldez: "Nos ha faltado hacer más sangre"

El técnico azulgrana se marchó del Olímpico de Roma con una sensación agridulce tras el 0-1 al no haber hecho más sangre "Necesitamos que venga la gente al Camp Nou porque la eliminatoria no está cerrada"

Satisfecho, pero a medias. Así abandonó el técnico del Barça Jonatan Giráldez el Olímpico de Roma. Su equipo había dominado y había tenido ocasiones para cerrar la eliminatoria de cuartos de final de la Women's Champions League, pero lo cierto es que acabó echándose atrás y encomendándose a Sandra Paños. Buen Barça casi todo el partido, pero resultado corto.

"La victoria es justa por la cantidad de ocasiones que hemos creado. En el fútbol hay que crear el mayor número de ocasiones para tener posibilidades de marcar. Hoy no hemos estado nada acertadas cara a puerta. En esta fase de grupos hemos marcado bastantes goles. La victoria nos refuerza, pero la sensación es que podríamos haber marcado más goles. La toma de decisiones, siempre hay cosas que se pueden mejorar", ha analizado Giráldez.

Más autocrítica: "Quizás en los últimos 10-15 minutos nos ha faltado control en el medio del campo. En el inicio del partido sí hemos tenido el control, hemos estado muy bien. Y en los momentos de pérdidas de pelota tanto Keira como Patri han estado bien ubicadas. Llegaba el balón más o menos fácil a banda y con Salma, Fridolina o Carol pues te interesa que ahí se la jueguen".

LLAMAMIENTO PARA EL CAMP NOU

"Seguramente se ha sufrido demasiado al final. Aunque era algo que se podía prever, cuando no cierras el partido y no haces sangre le das opciones al rival, más jugando en su estadio. Con el resultado tan corto da la sensación que cualquier balón largo o contraataque puede ser ocasión de gol. Pero más allá de las ocasiones que nos han creado, que no han sido tantas, hay que valorar el resultado y el triunfo fuera de casa. Necesitamos que venga la gente al Camp Nou porque la eliminatoria no está cerrada".